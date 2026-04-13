El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar hasta mañana lunes 13 de abril, el horario de instalación de mesas de sufragio, así como el horario de votación en estas mesas, que hoy no se instalaron tanto en nuestro capital como en el exterior.

De este modo, mañana podrán efectuarse las elecciones en las 15 mesas que hoy no se instalaron en nuestra capital, así como en dos ciudades de Estados Unidos.

Del mismo modo, el JNE solicitó a la presidencia del Consejo de Ministros que se brinden las facilidades del caso para que, a través del Ministerio de Educación, se disponga que los centros educativos se mantengan a disposición para que la ONPE instale las mesas de sufragio.

Del mismo modo, solicitó que se brinde el apoyo en seguridad a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para el despliegue del material electoral, y que a través del Ministerio de Trabajo se dicten las disposiciones para dar facilidades a los trabajadores que deban emitir su voto el 13 de abril.

También indicó que se debe disponer que no se afecte el procesamiento de los resultados en los centros de cómputo ni en el portal de la ONPE.

Así también mantener la prohibición de la difusión de propaganda electoral en los lugares donde se llevará adelante la votación.

Así también, “exhortó a que no se difundan encuestas ni resultados de conteo rápido u otros similares”