En el colegio Champagnat, en el distrito de Surco, no se han abierto las mesas por falta de material electoral. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
En el colegio Champagnat, en el distrito de Surco, no se han abierto las mesas por falta de material electoral. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que en la jornada electoral

Según Piero Corvetto, jefe de la ONPE, en SJM fueron tres locales que no se abrieron al público, 7 en Lurín y 5 en Pachacamac.

“En estos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido impacto en 63,300 electores”, mencionó a la prensa.

Largas colas se han registrado en algunos puntos de Lima por la demora en la instalación de mesas de sufragio. Foto: Alonso Chero/ GEC
Largas colas se han registrado en algunos puntos de Lima por la demora en la instalación de mesas de sufragio. Foto: Alonso Chero/ GEC
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Corvetto agregó que la ONPE iniciará actos administrativos para que los afectados —tanto electores como miembros de mesa— queden exonerados de la multa por no acudir a su centro de votaciones. “Nosotros nos estamos responsabilizando”, dijo.

A nivel nacional, señaló Corvetto que se han instalado 99.8% de las mesas de sufragio para esta primera vuelta de las elecciones generales. “Pido disculpas personales e institucionales por el retraso del despliegue material electoral en cada uno de los locales”, dijo.

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Corvetto adelantó que la ONPE “entregará toda la información que se requiera” ante la demora y no instalación de mesas de sufragio en 15 locales de votación.

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