Fiscalía coordina envío de material electoral tras retrasos en su entrega| Foto: Archivo / ONPE
Fiscalía coordina envío de material electoral tras retrasos en su entrega| Foto: Archivo / ONPE
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Redacción Gestión
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en diferentes distritos de la capital aún no cuentan con este.

principalmente en la zona sur de Lima.

Sin embargo, la entidad aclaró que los locales afectados representan solo el 0,72% del total y que en el resto del país el material se entregó a tiempo.

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“Ante la demora en la llegada del material electoral a diversos centros de votación de distritos de Lima, hecho público por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Ministerio Público realiza las coordinaciones necesarias con los órganos electorales para garantizar el normal desarrollo de la jornada”, señaló la Fiscalía mediante su cuenta de X.

Asimismo,

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Cabe recordar que,

“En tanto, no se pueden imponer multas a los electores de esa mesa, ya que la mesa no se instaló”, señaló Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral a TV Perú.

La Ley Orgánica de Elecciones precisa que las mesas pueden instalarse hasta el mediodía. Si no se instalan antes de esa hora, ya no se podrá hacerlo. | Foto: Andina
La Ley Orgánica de Elecciones precisa que las mesas pueden instalarse hasta el mediodía. Si no se instalan antes de esa hora, ya no se podrá hacerlo. | Foto: Andina

JNE se pronuncia

Ante estas demoras, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que convocó a un Pleno ampliado en donde se adoptarán medidas que garanticen el derecho al voto de la ciudadanía.

A través de un comunicado, la entidad indicó que en este encuentro participan el presidente del JNE, miembros del Pleno y el jefe de la Onpe.

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