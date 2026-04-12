La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer cuáles son los locales de Lima Metropolitana y Callao con mayor número de mesas de sufragio para las Elecciones Generales 2026 y donde se espera que los votantes acudan masivamente a cumplir su deber cívico.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) contará con 100 mesas de sufragio y será el local que recibirá al mayor número de votantes este domingo 12 de abril, seguido de la Universidad Ricardo Palma (80), la IE 005 Rosa de Santa María (70) y la Universidad San Martín de Porres, sede Santa Anita (65), según una nota de Andina.

La lista de los locales con más mesas de sufragio también la integran la IE Emblemática Alfonso Ugarte de San Isidro, que habilitará tanto su estadio (65) como las aulas del colegio (61). Además, la Universidad Nacional Agraria La Molina, con 65 mesas, y la IE Teresa Gonzales de Fanning-secundaria- de Jesús María, con 60.

¿Cómo llegar a estos locales de votación?

Ante la alta concurrencia de público que se prevé para este este domingo 12 de abril, es recomendable utilizar los servicios de transporte públicos para desplazarse hasta estos locales de sufragio; así como vehículos alternativos, como bicicletas o scooters; y dejar el auto particular en la cochera para evitar también quedar atrapado en la congestión vehicular.

Aunque la ONPE habilitó el servicio “escoge tu local de votación” para que los ciudadanos sufraguen en lugares cercanos a sus viviendas, te invitamos seguir las siguientes recomendaciones para llegar rápido a tu local de votación en caso de que quede lejos de tu casa:

UNMSM: Desde el centro de Lima es posible llegar a la sede universitaria a través de los buses de transporte público que operan tanto por la Avenida Óscar R. Benavides (Ex Colonial), como por la Avenida Venezuela. Si vives en distritos como San Miguel o San Martín de Porres y te tocó votar en San Marcos, te conviene transportarte por la Av. Universitaria. Considera que tanto la Av. Colonial como la Av. Universitaria tienen ciclovías.

Universidad Ricardo Palma: Para llegar al local de Surco los ciudadanos pueden aprovechar las líneas autorizadas para desplazarse por la carretera Panamericana Sur que operarán el domingo. Si vives en Miraflores, te convendrá embarcarte en los buses y combis autorizadas que se desplazan por la Avenida Benavides. Si vas en bicicleta o scooter, recuerda que el trayecto de la ciclovía va por la parte posterior del local, la Av. Las Nazarenas.

IE 005 Rosa de Santa María: El colegio de Breña está ubicado cerca a dos avenidas principales por las que operan diversas líneas de transporte público: la Av. Alfonso Ugarte y la Av. Venezuela. Si llegas a votar en este local proveniente del sur o del norte de la ciudad, puedes utilizar el Metropolitano que también operará el domingo. Las rutas habituales que operan por esta vía son la Regular B, Regular D y Expreso 5, con paraderos en España y Quilca.

Universidad San Martín de Porres: Para llegar a la sede principal ubicada en Santa Anita tienes que hacerlo por la Avenida Los Ruiseñores, ya sea desde La Molina o desde El Agustino. La vía de acceso a la universidad (calle Las Calandrias) es de un solo sentido, así que no te conviene para nada llevar tu auto, sino utilizar el transporte público, que cuenta con buses de gran capacidad en ese trayecto.

IE Emblemática Alfonso Ugarte: Este local (que habilitará) su estadio y sus aulas para las elecciones, está estratégicamente ubicado en la Avenida Paseo de la República, a un lado de la Vía Expresa, por lo que el medio de transporte ideal para los sufragantes es el Metropolitano. Los usuarios, provenientes del norte o del sur, pueden bajarse en las estaciones Canaval y Moreyra o Aramburú. La Av. Canaval y Moreyra también cuenta con una ciclovía muy bien delimitada que puede ser usada por quienes se desplacen desde San Borja o San Isidro.

Bicicletas y scooters son dos buenas alternativas para desplazarse a los locales de votacuón. (Foto: ANDINA/Renato Pajuelo)

Universidad Nacional Agraria La Molina: Aunque son pocas las líneas de transporte que pasan por la Av. Universidad, siguen siendo una buena opción para evitar quedar atrapado en la congestión de vehículo que suele formarse en las inmediaciones de esta casa de estudios por elecciones. También puedes llegar en bicicleta o scooter gracias a la ciclovía en doble sentido que se extiende frente la universidad, entre las avenidas Alameda del Corregidor y Flor Tristán.

IE Teresa Gonzales de Fanning (secundaria): Está ubicado muy cerca a la céntrica Av. Salaverry, por donde operan líneas de transporte público que llegan desde diversas partes de la ciudad. La entrada principal es por la Av. Húsares de Junín, que es de un solo sentido, por lo que no conviene llegar el auto particular. Una mejor alternativa es desplazarse en bicicletas o scooters por la ciclovía que discurre en medio de la Av. Salaverry.