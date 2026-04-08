Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales 2026, en donde millones de peruanos elegirán al presidente de la República, senadores, diputados y otras autoridades para los próximos 5 años.

A lo largo de la jornada electoral, diferentes organismos del gobierno y fuera de él se desplegarán por todo el territorio para observar que la misma pueda llevarse a cabo de la mejor manera y sin media inconvenientes.

Omar Awapara Franco, secretario general de Transparencia, comentó que el objetivo principal de esta entidad durante el domingo 12 de abril es que no se repita lo ocurrido en los comicios del 2021 donde la victoria de Pedro Castillo se vio opacada por una denuncia masiva de fraude.

En ese sentido, dijo que sus integrantes realizarán un conteo rápido de las actas para brindar un resultado muy cercano al que dará ONPE y que no solo se brinde un flash a boca de urna que suelen dar las encuestadoras.

“Lo que queremos traer es una garantía del proceso. Recordarás que en el 2021 hubo ciertos cuestionamientos que se levantaron sobre la base de una denuncia de fraude en mesa. Ahora lo que queremos hacer es que, de donde recojamos resultados, esas mesas hayan estado observadas, vigiladas, resguardadas desde su apertura hasta el momento donde se recogen los votos”, indicó a Exitosa.

Validar, custodiar y garantizar la jornada electoral

Awarapa dejó en claro que las mesas de donde recogerán estos resultados primarios estarán debidamente resguardadas desde su apertura hasta su cierre a las 5 de la tarde del domingo.

La idea principal es no repetir el escenario del 2021 donde los resultados primarios brindados por medios y encuestadoras terminó siendo completamente distinto a los que se dieron al final del conteo de actas.

“Nuestra metodología sigue ese orden, esa consigna. No estamos solamente apuntando a recoger resultados, sino también a validar, custodiar y garantizar la legitimidad de toda la jornada de votación”, añadió.