El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE) dejó sin efecto la candidatura al Senado de Napoleón Becerra García, quien postulaba por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores – PTE Perú, tras su fallecimiento en un accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N.º 00929-2026-JEE-LIC2/JNE, emitida el 19 de marzo, luego de que el ente electoral verificara el informe de fiscalización y la documentación presentada por el personero legal de la organización política, incluyendo el certificado de defunción del candidato.

El JEE determinó que la muerte del postulante constituye un impedimento tanto “material como jurídico para su continuidad en el proceso electoral”. En esa línea, dispuso retirar su inscripción de la lista al Senado, donde ocupaba el primer lugar en la circunscripción nacional .

La resolución se sustenta en el reglamento vigente para la inscripción de listas en las Elecciones Generales 2026, el cual establece que el fallecimiento de un candidato no invalida la participación del resto de la nómina. Por ello, el organismo precisó que los demás postulantes del partido mantienen sus posiciones originales y continúan en carrera sin modificaciones.

¿Qué pasará con los votos?

Uno de los puntos clave abordados por el JEE es el tratamiento de los votos preferenciales que eventualmente puedan emitirse a favor del candidato fallecido.

Según precisó, estos votos no serán considerados en el cómputo individual debido a la anulación de su candidatura. No obstante, sí serán válidos para la agrupación política, es decir, sumarán en el conteo general del partido para la eventual distribución de escaños .

El organismo señaló que esta precisión busca evitar confusiones entre los electores y asegurar la transparencia del proceso.

Como se recuerda, Becerra García había sido inscrito como candidato al Senado por el PTE Perú dentro de la lista presentada para las Elecciones Generales 2026. Su fallecimiento fue reportado al JEE mediante un informe de fiscalización que recogió información difundida por medios sobre el accidente de tránsito.

Ante ello, el ente electoral consideró necesario formalizar la situación a través de una resolución. No obstante, aún se encuentra pendiente un pronunciamiento respecto a su candidatura a la Presidencia de la República.