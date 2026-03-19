La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue progresivo del material electoral para las elecciones generales del 12 de abril, en un proceso que ya no permite cambios en las cédulas de sufragio, anunció el jefe del organismo, Piero Corvetto, durante una visita de supervisión en Arequipa.

Corvetto informó que la impresión de cédulas comenzó el 14 de marzo y que hasta la fecha se han producido alrededor de cinco millones de ejemplares, de los cuales más de un millón se destinará al extranjero para peruanos residentes fuera del país. “No hay posibilidad de cambiar el material electoral, ya que implicaría rehacer cédulas y actas”, enfatizó, refiriéndose a la exclusión de candidatos fallecidos u otras modificaciones.

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Tres fases de distribución

La ONPE explicó que la entrega del material seguirá tres fases:

22 de marzo: distribución inicial a 2,500 mesas de sufragio. 28 de marzo: envíos multimodales por vía terrestre y aérea. 10 de abril: despliegue final en Lima y Callao, concentrando la mayor carga logística.

En total, se imprimirán 27 millones 962 mil 783 cédulas, cifra que incluye material de reserva, frente a un padrón de más de 27 millones de electores hábiles registrado por el Reniec.

Exhortan emitir un voto responsable e informado en las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE Arequipa.

Más centros de cómputo y miembros de mesa

Como parte de las mejoras logísticas, se habilitaron 125 centros de cómputo a nivel nacional para agilizar el procesamiento de actas y evitar demoras en los resultados. Además, se aumentó el número de miembros de mesa de seis a nueve personas, incluyendo tres titulares y seis suplentes, con el fin de asegurar la instalación oportuna de cada mesa de votación.

Corvetto recordó que los comicios incluirán cinco elecciones simultáneas: plancha presidencial con vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino. Invitó a la ciudadanía a capacitarse para evitar errores y exhortó a los miembros de mesa a participar en las capacitaciones virtuales o presenciales.

Control de fallecidos y cambio de locales

La ONPE también reforzó el control para evitar que personas fallecidas aparezcan en las listas de votación mediante un cruce de información entre el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y el Reniec. Cada mesa contará con una lista actualizada de electores fallecidos posterior al cierre del padrón, el 14 de octubre de 2025.

En cuanto a los locales de votación, se informó que en zonas periféricas de Lima y Callao algunos colegios fueron retirados como sedes debido a amenazas de extorsión a sus propietarios. En otras regiones, como Arequipa, se cambiaron locales por daños en la infraestructura a causa de lluvias o por inicio de reconstrucciones.