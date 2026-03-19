Conoce cómo verificar si tienes multas electorales y regularizar tu situación. Foto GEC.
Conoce cómo verificar si tienes multas electorales y regularizar tu situación. Foto GEC.
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone a disposición de la ciudadanía un portal web para consultar de manera rápida y sencilla si existen multas electorales pendientes.

Los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial para verificar su situación.

Para realizar la consulta, el elector debe:

1. Ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

2. Coloca el captcha

3. Aceptar los términos y condiciones.

3. Hacer clic en consultar.

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¿QUÉ HACER SI TENGO MULTAS ELECTORALES?

En caso de aparecer alguna multa, el JNE recomienda regularizar el pago de manera presencial o virtual para evitar restricciones civiles o notariales, detalló la Agencia Andina.

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¿Qué es una multa electoral?

Es la sanción económica impuesta a quienes no cumplieron con su deber de sufragio o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio como titular o suplente.

Montos de las multas

Los montos se determinan sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción:

- Omisión al sufragio: 2% UIT ? S/ 99.00

- Omisión a miembro de mesa: 5% UIT ? S/ 247.50

(Valor UIT Año 2023: S/ 4950; )

En caso de aparecer alguna multa, el JNE recomienda regularizar el pago de manera presencial o virtual para evitar restricciones civiles o notariales. (Foto: Andina)
En caso de aparecer alguna multa, el JNE recomienda regularizar el pago de manera presencial o virtual para evitar restricciones civiles o notariales. (Foto: Andina)

¿Cómo regularizar la multa?

Si aparece una multa, el JNE recomienda:

- Pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

- Interponer recurso de reconsideración o apelación si se considera que la multa no corresponde.

- Solicitar dispensa o justificación electoral, cuando exista una razón válida para no haber sufragado o participado como miembro de mesa.

Canales de pago autorizados

Los pagos de las multas electorales pueden realizarse a través de los canales autorizados. En el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los ciudadanos pueden acudir presencialmente a la Sede Central ubicada en la Av. Nicolás de Piérola N°1050, Cercado de Lima, o efectuar el pago de manera virtual mediante el portal de

Asimismo, el Banco de la Nación permite el pago presencial en cualquiera de sus oficinas, así como de forma virtual a través del portal

La institución exhorta a los ciudadanos a mantener sus obligaciones electorales al día para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y cumplir con la normativa vigente.

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