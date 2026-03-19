El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone a disposición de la ciudadanía un portal web para consultar de manera rápida y sencilla si existen multas electorales pendientes.

Los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial multas.jne.gob.pe para verificar su situación.

Para realizar la consulta, el elector debe:

1. Ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

2. Coloca el captcha

3. Aceptar los términos y condiciones.

3. Hacer clic en consultar.

LEA TAMBIÉN: JNE establece criterios para aplicar valla electoral en Elecciones Generales 2026

¿QUÉ HACER SI TENGO MULTAS ELECTORALES?

En caso de aparecer alguna multa, el JNE recomienda regularizar el pago de manera presencial o virtual para evitar restricciones civiles o notariales, detalló la Agencia Andina.

¿Qué es una multa electoral?

Es la sanción económica impuesta a quienes no cumplieron con su deber de sufragio o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio como titular o suplente.

Montos de las multas

Los montos se determinan sobre la base de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción:

- Omisión al sufragio: 2% UIT ? S/ 99.00

- Omisión a miembro de mesa: 5% UIT ? S/ 247.50

(Valor UIT Año 2023: S/ 4950; Resolución N° 3222-2018-JNE)

En caso de aparecer alguna multa, el JNE recomienda regularizar el pago de manera presencial o virtual para evitar restricciones civiles o notariales. (Foto: Andina)

¿Cómo regularizar la multa?

Si aparece una multa, el JNE recomienda:

- Pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

- Interponer recurso de reconsideración o apelación si se considera que la multa no corresponde.

- Solicitar dispensa o justificación electoral, cuando exista una razón válida para no haber sufragado o participado como miembro de mesa.

Canales de pago autorizados

Los pagos de las multas electorales pueden realizarse a través de los canales autorizados. En el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los ciudadanos pueden acudir presencialmente a la Sede Central ubicada en la Av. Nicolás de Piérola N°1050, Cercado de Lima, o efectuar el pago de manera virtual mediante el portal de Pagos en línea del JNE.

Asimismo, el Banco de la Nación permite el pago presencial en cualquiera de sus oficinas, así como de forma virtual a través del portal Págalo.pe

La institución exhorta a los ciudadanos a mantener sus obligaciones electorales al día para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y cumplir con la normativa vigente.