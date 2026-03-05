Como parte de estas acciones, personal de la Contraloría realizó visitas inopinadas a diversas sedes de Reniec. Foto: Contraloría.
Como parte de estas acciones, personal de la Contraloría realizó visitas inopinadas a diversas sedes de Reniec. Foto: Contraloría.
Redacción Gestión
La inició acciones de control en el tras reportes de usuarios que denunciaron demoras en la atención debido a la caída del sistema informático de la entidad.

Ante esta situación, el órgano de control dispuso la ejecución de un servicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio, con el objetivo de investigar las causas que originaron las fallas del sistema y evaluar cómo estas incidieron en la atención al público.

Como parte de estas acciones, personal de la realizó visitas inopinadas a diversas sedes de , donde se verificó el funcionamiento de los sistemas y los procesos de atención a los ciudadanos que acudían a realizar trámites vinculados a la identificación y registro civil.

La entidad de control informó que en los próximos días emitirá el informe correspondiente, en el que se detallarán los hallazgos y las recomendaciones que correspondan tras la intervención realizada.

Los reclamos de los usuarios se intensificaron luego de que se reportaran largas demoras en la atención en oficinas de , situación que habría estado vinculada a problemas en el sistema informático que soporta los trámites de la institución.

