Elecciones Generales 2026. (Foto: GEC)
Ciudades clave. Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca son los cinco departamentos con la mayor cantidad de votantes para las Elecciones Generales 2026, del próximo 12 de abril, informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En cambio, con la menor cantidad de votantes figura Madre de Dios, seguido de Moquegua con 164,628; Tumbes con 181,317 y Pasco con 223,695 electores.

El padrón electoral, el mejor depurado de la historia del Perú, fue elaborado por el Reniec y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la resolución N°0744-2025-JNE. Este establece que son un total de 27 325 432 peruanos (que se encuentran en territorio nacional y en el extranjero) los habilitados para emitir su voto en los próximos comicios. De esta cifra, 13′544,326 son hombres (49.57%) y 13′0781,106 son mujeres (50.43%).

La Libertad

De los 1′552,691 electores en el departamento de La Libertad, 764,500 son hombres y 788,191 son mujeres. De este total, 1′259,737 votarán con DNI convencional (DNI azul) y 292 954 con DNI electrónico.

La Libertad está integrado por 12 provincias, las cuales cuentan con las siguientes poblaciones electorales: Ascope (99,625), Bolívar (12,857), Chepén (70,797), Gran Chimú (23,674), Julcán (26,465), Otuzco (73,980), Pacasmayo (85,493), Pataz (62,037), Sánchez Carrión (123,306), Santiago de Chuco (43,386), Trujillo (847,194) y Virú (83,877).

De acuerdo al grado de instrucción, del total mencionado, 925,880 cuentan con educación secundaria, 389,920 con educación primaria, 143,474 con educación superior y técnica, y sin instrucción 86 468. Asimismo, 6,076 cuentan con educación inicial y 873 con educación especial. De acuerdo a su estado civil, 1′258,482 son solteros, 259,972 son casados, 16,317 viudos y 17,920 se registran como divorciados.

