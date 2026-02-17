Elecciones 2026. (Foto: Andina)
Elecciones 2026. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las organizaciones políticas que buscan la Presidencia del país han presentado sus hojas de vida y planes de gobierno, documentos que recogen las principales propuestas de cada agrupación para los próximos cinco años. Conoce lo que proponen los 36 candidatos presidenciales.

A continuación, los partidos con sus links a los planes de gobierno:

LEA TAMBIÉN: Debate presidencial: JNE sorteará este viernes 20 las seis fechas para elecciones 2026

1. Ahora Nación – Alfonso López Chau Nava

2. Alianza Electoral Venceremos – Ronald Darwin Atencio Sotomayor

3. Alianza para el Progreso – César Acuña Peralta

4. Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata

5. Fuerza Popular – Keiko Fujimori Higuchi

6. Fuerza y Libertad – Fiorella Giannina Molinelli Aristondo

7. Juntos por el Perú – Roberto Helbert Sánchez Palomino

8. Libertad Popular – Rafael Jorge Belaunde Llosa

9. Partido Aprista Peruano – Pitter Enrique Valderrama Peña

10. Partido Cívico Obras – Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

11. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú – Napoleón Becerra García

12. Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos

13. Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco Salazar

14. Partido Demócrata Verde – Alex González Castillo

15. Partido Democrático Federal – Armando Joaquín Masse Fernández

  • Plan de Gobierno: No disponible

16. Partido Democrático Somos Perú – George Patrick Forsyth Sommer

17. Partido Frente de la Esperanza 2021 – Luis Fernando Olivera Vega

18. Partido Morado – Mesías Antonio Guevara Amasifuen

19. Partido País para Todos – Carlos Gonsalo Álvarez Loayza

20. Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller Gutiérrez

21. Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano Ancieta

22. Partido Político Fe en el Perú – Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro

23. Partido Político Integridad Democrática – Wolfgang Mario Grozo Costa

24. Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Roy Cerrón Rojas

25. Partido Político Perú Acción – Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

26. Partido Político Perú Primero – Mario Enrique Vizcarra Cornejo

27. Partido Político PRIN – Walter Gilmer Chirinos Purizaga

28. Partido SíCreo – Carlos Espá Y Garcés-Alvear

29. Perú Moderno – Carlos Ernesto Jaico Carranza

30. Podemos Perú – José Luna Gálvez

31. Primero la Gente – Marisol Pérez Tello

  • Plan de Gobierno: No disponible

32. Progresemos – Paul Davis Jaimes Blanco

33. Renovación Popular – Rafael López Aliaga

34. Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano

35. Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández Bazán

36. Unidad Nacional – Roberto Enrique Chiabra León

Para conocer el detalle completo de cada candidato y sus planes, visite: .

TE PUEDE INTERESAR

Debate presidencial: JNE sorteará este viernes 20 las seis fechas para elecciones 2026
Elecciones 2026: conoce las fechas claves del cronograma electoral
Elecciones 2026: 86 candidatos quedan fuera de carrera tras renuncias ante el JNE
Elecciones 2026: JNE crea oficina especial para voto peruano en el exterior

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.