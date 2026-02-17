Las organizaciones políticas que buscan la Presidencia del país han presentado sus hojas de vida y planes de gobierno, documentos que recogen las principales propuestas de cada agrupación para los próximos cinco años. Conoce lo que proponen los 36 candidatos presidenciales.
Estos planes incluyen iniciativas en economía, educación, salud, infraestructura, desarrollo regional y seguridad ciudadana, reflejando las prioridades que cada partido considera esenciales para el país.
A continuación, los partidos con sus links a los planes de gobierno:
1. Ahora Nación – Alfonso López Chau Nava
- Plan de Gobierno: Ver aquí
2. Alianza Electoral Venceremos – Ronald Darwin Atencio Sotomayor
- Plan de Gobierno: Ver aquí
3. Alianza para el Progreso – César Acuña Peralta
- Plan de Gobierno: Ver aquí
4. Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata
- Plan de Gobierno: Ver aquí
5. Fuerza Popular – Keiko Fujimori Higuchi
- Plan de Gobierno: Ver aquí
6. Fuerza y Libertad – Fiorella Giannina Molinelli Aristondo
- Plan de Gobierno: Ver aquí
7. Juntos por el Perú – Roberto Helbert Sánchez Palomino
- Plan de Gobierno: Ver aquí
8. Libertad Popular – Rafael Jorge Belaunde Llosa
- Plan de Gobierno: Ver aquí
9. Partido Aprista Peruano – Pitter Enrique Valderrama Peña
- Plan de Gobierno: Ver aquí
10. Partido Cívico Obras – Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
- Plan de Gobierno: Ver aquí
11. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú – Napoleón Becerra García
- Plan de Gobierno: Ver aquí
12. Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos
- Plan de Gobierno: Ver aquí
13. Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco Salazar
- Plan de Gobierno: Ver aquí
14. Partido Demócrata Verde – Alex González Castillo
- Plan de Gobierno: Ver aquí
15. Partido Democrático Federal – Armando Joaquín Masse Fernández
- Plan de Gobierno: No disponible
16. Partido Democrático Somos Perú – George Patrick Forsyth Sommer
- Plan de Gobierno: Ver aquí
17. Partido Frente de la Esperanza 2021 – Luis Fernando Olivera Vega
- Plan de Gobierno: Ver aquí
18. Partido Morado – Mesías Antonio Guevara Amasifuen
- Plan de Gobierno: Ver aquí
19. Partido País para Todos – Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
- Plan de Gobierno: Ver aquí
20. Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller Gutiérrez
- Plan de Gobierno: Ver aquí
21. Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano Ancieta
- Plan de Gobierno: Ver aquí
22. Partido Político Fe en el Perú – Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro
- Plan de Gobierno: Ver aquí
23. Partido Político Integridad Democrática – Wolfgang Mario Grozo Costa
- Plan de Gobierno: Ver aquí
24. Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Roy Cerrón Rojas
- Plan de Gobierno: Ver aquí
25. Partido Político Perú Acción – Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
- Plan de Gobierno: Ver aquí
26. Partido Político Perú Primero – Mario Enrique Vizcarra Cornejo
- Plan de Gobierno: Ver aquí
27. Partido Político PRIN – Walter Gilmer Chirinos Purizaga
- Plan de Gobierno: Ver aquí
28. Partido SíCreo – Carlos Espá Y Garcés-Alvear
- Plan de Gobierno: Ver aquí
29. Perú Moderno – Carlos Ernesto Jaico Carranza
- Plan de Gobierno: Ver aquí
30. Podemos Perú – José Luna Gálvez
- Plan de Gobierno: Ver aquí
31. Primero la Gente – Marisol Pérez Tello
- Plan de Gobierno: No disponible
32. Progresemos – Paul Davis Jaimes Blanco
- Plan de Gobierno: Ver aquí
33. Renovación Popular – Rafael López Aliaga
- Plan de Gobierno: Ver aquí
34. Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano
- Plan de Gobierno: Ver aquí
35. Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández Bazán
- Plan de Gobierno: Ver aquí
36. Unidad Nacional – Roberto Enrique Chiabra León
- Plan de Gobierno: Ver aquí
Para conocer el detalle completo de cada candidato y sus planes, visite: Plataforma Electoral - JNE.