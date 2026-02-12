Por primera vez en la historia electoral del país, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha creado un órgano especializado para atender exclusivamente los comicios de los peruanos en el exterior, informó la presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2, Maruja Hermoza.

De acuerdo al padrón electoral, alrededor de 1′210,000 peruanos residentes en el extranjero están habilitados para participar en las elecciones generales 2026, previstas para el 12 de abril.

Oficina especializada para el exterior

“Por primera vez, en la historia de las elecciones en el Perú, existe un órgano especial a cargo de velar y garantizar las elecciones de la comunidad de peruanos en el exterior”, señaló Hermoza.

En ese sentido, explicó que esta oficina del JNE se encargará de concentrar todas las funciones vinculadas a la participación electoral de los compatriotas fuera del país.

Entre sus atribuciones figura la inscripción de candidatos que postulan para representar a los peruanos en el exterior, incluyendo al Senado y los dos diputados por distrito electoral múltiple, así como los representantes al Parlamento Andino.

Etapas del proceso electoral

La magistrada precisó que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de tachas y exclusiones, conforme al cronograma electoral.

Posteriormente, se realizará la acreditación de personeros legales y, tras la jornada electoral, corresponderá atender las impugnaciones de actas y, de ser el caso, el recuento de votos.

“De tal forma que nuestros compatriotas tengan la seguridad de que hay un órgano especial que se va a dedicar a garantizar que lo expresado en las urnas puntúe y se concrete y sume para los resultados oficiales”, finalizó.