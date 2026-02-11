Hoy, miércoles 11 de febrero, es la fecha límite para que los candidatos que deseen puedan renunciar a integrar la fórmula presidencial, así como a las listas al Senado, la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, de acuerdo al Cronograma Electoral de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Igualmente, es la fecha límite para que los partidos políticos puedan solicitar el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos o de cualquiera de los postulantes que las integran.

Dichos trámites se efectúan ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes. En lo concerniente a la renuncia, esta debe ser presentada por el candidato, de manera personal y por escrito, a fin de que el secretario del citado órgano electoral certifique su firma, salvo que el postulante cuente con firma digital, en cuyo caso se puede realizar de manera virtual.

En lo que respecta al retiro de candidatos, esta es efectuada por los partidos políticos mediante su personero legal. La solicitud que dirijan al JEE pertinente debe estar acompañada de los documentos que acrediten tal decisión con respeto al debido proceso y en conformidad con su estatuto o norma interna.

Lo resuelto por los JEE en estos casos puede ser sujeto de apelación, la cual será revisada, en última y definitiva instancia, por el Pleno del JNE.