Antonio Maldonado renunció a candidatura al Senado por Ahora Nación. (Foto: Archivo El Comercio)
, mediante una resolución emitida el 4 de febrero.

Maldonado presentó su renuncia el 2 de febrero de 2026, dentro del plazo fijado por el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

En su escrito, manifestó que renunciópor “motivos estrictamente personales”, cumpliendo con el requisito de presentar la renuncia de forma personal y por escrito ante el Jurado Electoral Especial.

, requisitos establecidos en la normativa electoral.

Más renuncias en otros partidos

, entidad que aceptó su pedido mediante una resolución.

para presentar renuncias de candidatos y retiro de listas.

Tras ello, la plancha queda integrada solo por Antonio Ortiz Villano como candidato presidencial y Giovanna Demurtas Moya como candidata a la segunda vicepresidencia.

Maldonado manifestó que renunció por “motivos estrictamente personales”. (Foto: Antonio Maldonado)

