El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 aceptó la renuncia de Antonio Maldonado a su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación para las Elecciones Generales 2026, mediante una resolución emitida el 4 de febrero.

Maldonado presentó su renuncia el 2 de febrero de 2026, dentro del plazo fijado por el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

En su escrito, manifestó que renunciópor “motivos estrictamente personales”, cumpliendo con el requisito de presentar la renuncia de forma personal y por escrito ante el Jurado Electoral Especial.

El JEE de Lima Centro 2 verificó que la firma de Maldonado estuviera certificada por la secretaría y que se hubiera pagado la tasa electoral exigida, requisitos establecidos en la normativa electoral.

Más renuncias en otros partidos

Jaime Freundt, renunció oficialmente a su candidatura como primer vicepresidente por el partido Salvemos al Perú ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, entidad que aceptó su pedido mediante una resolución.

Freundt presentó la renuncia el 8 de febrero y el órgano electoral la formalizó antes de que venciera el plazo límite del calendario para presentar renuncias de candidatos y retiro de listas.

Tras ello, la plancha queda integrada solo por Antonio Ortiz Villano como candidato presidencial y Giovanna Demurtas Moya como candidata a la segunda vicepresidencia.