PPK solicita archivar investigación por aportes de su campaña presidencial de 2016.
en el año 2016.

Mediante su defensa legal, presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, en donde se argumentó que los hechos atribuidos por la Fiscalía de Lavado de Activos no constituyen delito o no “es justiciable penalmente”.

quien fijó una audiencia virtual para el miércoles 1 de abril a las 9 de la mañana.

En dicha fecha, las partes procesales involucradas expondrán sus argumentos antes de que se tome una decisión en los días siguientes a ello.

Cabe recordar que en la campaña de 2016, negaron haber dado cualquier aporte económico.

Asimismo, en octubre de 2025, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Keiko Fujimori por el caso denominado Cócteles.

La jueza Margarita Salcedo fijó una audiencia virtual para el miércoles 1 de abril a las 9 de la mañana.
