El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) solicitó al Poder Judicial (PJ) que se archive la investigación que se le sigue por los aportes a su campaña presidencial en el año 2016.

Mediante su defensa legal, presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción, en donde se argumentó que los hechos atribuidos por la Fiscalía de Lavado de Activos no constituyen delito o no “es justiciable penalmente”.

Este recurso fue presentado al despacho de la jueza Margarita Salcedo, quien fijó una audiencia virtual para el miércoles 1 de abril a las 9 de la mañana.

En dicha fecha, las partes procesales involucradas expondrán sus argumentos antes de que se tome una decisión en los días siguientes a ello.

Cabe recordar que el Ministerio Público inició la investigación luego de que en diciembre de 2018 5 personas, registradas como aportantes del desaparecido partido Peruanos por el Kambio en la campaña de 2016, negaron haber dado cualquier aporte económico.

Asimismo, en octubre de 2025, Julio Midolo, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, anunció que pedirá archivar el proceso legal y levantar el impedimento de salida del país vigente contra su patrocinado tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Keiko Fujimori por el caso denominado Cócteles.