La Contraloría informa que, pese a algunos destrabes, la cantidad de obras que siguen paralizadas aumentó solo en enero. (Imagen: Andina)
La Contraloría informa que, pese a algunos destrabes, la cantidad de obras que siguen paralizadas aumentó solo en enero. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El Perú inició el 2026 con mayor número de obras detenidas. Según datos preliminares de la presentados a la prensa, hasta enero existen un total de 2,741 a nivel nacional.

Si bien se estimó que enero se logró el destrabe de alrededor de 740 obras detenidas, la cantidad de proyectos en pausa superó el total observado en el 2025.

De hecho, ahora hay 325 proyectos detenidos más que lo visto el año pasado. Solo al cierre del 2025, el organismo calculó que habían 2,416 en todo el país, correspondientes a los tres niveles de gobierno, por un monto de inversión superior a los S/ 67,139 millones.

LEA TAMBIÉN: Puerto de Chancay: Contraloría iniciará control por presuntas irregularidades en contrato

De acuerdo con la Contraloría, una de las principales causas de la paralización es la en la gestión de las inversiones públicas.

Ante esto, se estima que alrededor del 20% de las obras del Gobierno nacional se encuentran paralizadas, mientras que en el ámbito regional la cifra bordea el 15%.

La región que concentran el mayor número de obras paralizadas es , con 382 proyectos detenidos, seguida de Puno con 277 y Áncash con unos 200. Completan el “ranking”, Ayacucho y Cajamarca con más de 100 obras en pausa

Asimismo, se indicó que, entre las regiones con mayor presupuesto, Lima, Arequipa, La Libertad y Piura presentan también altos niveles de obras paralizadas.

La región que concentran el mayor número de obras paralizadas es Cusco, seguida de Puno y Áncash. Foto: gob.pe
La región que concentran el mayor número de obras paralizadas es Cusco, seguida de Puno y Áncash. Foto: gob.pe

Menos personal

En paralelo, la Contraloría también alertó sobre una reducción significativa de .

Según explicó el contralor César Aguilar, este año se podría perder alrededor de 1,900 trabajadores en los meses de marzo, junio y noviembre debido a las limitaciones del tipo de contratación vigente, que solo permite contratos a plazo definido con una duración máxima de tres años, lo que dificulta la retención del personal.

Asimismo, señaló que la entidad enfrenta una falta de presupuesto que limita su capacidad de acción, especialmente de cara al proceso electoral.

Hemos informado que necesitamos recursos para auditar las elecciones. Si eso (la falta de personal) ocurre en Lima, piensen que puede ocurrir en regiones”, dijo el contralor.

En ese sentido, recordó que, durante las elecciones, la Contraloría se encarga del adecuado control del gasto de los recursos públicos, lo que incluye la supervisión en etapas clave como la habilitación de oficinas descentralizadas y la franja electoral, con el objetivo de asegurar que los fondos del Estado sean utilizados de manera correcta.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Río Rímac: Contraloría alerta deficiencias en labores de limpieza y descolmatación
Contraloría solicitó información sobre contratos de jóvenes tras reuniones con José Jerí en Palacio
Javier Prado: Contraloría alerta riesgos de mayores gastos y posibles retrasos en viaductos
Contraloría investigará denuncias por falta de medicamentos en el hospital Sabogal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.