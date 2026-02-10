La Contraloría indicó que antes de proceder con un servicio de control se realizará un diagnóstico de la situación actual del contrato. (Imagen: Andina)
La Contraloría indicó que antes de proceder con un servicio de control se realizará un diagnóstico de la situación actual del contrato. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

En medio del , la Contraloría General de la República indicó que evaluará un posible inicio de acciones de control sobre el proyecto.

Según explicaron, antes de proceder con una auditoría se debe realizar un diagnóstico de la situación actual del contrato. Si esta información revela indicios de irregularidades se procederá a activar los servicios de control.

Primero vamos a hacer un diagnóstico para ver si se puede activar el tema”, indicó brevemente el contralor César Aguilar al ser consultado por Gestión.

LEA TAMBIÉN: Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa en espera del MEF: respuesta llegará en marzo

Anteriormente los informes del organismo habían advertido problemas en el proyecto, indicando que hay diferencias en las fechas de culminación estimadas en los documentos técnicos. Esto, señalaban, podría extender la conclusión de la hasta el año 2035, cuatro años más de lo que inicialmente se había proyectado.

La Contraloría recordó que también realizaron siete informes previos respectó al Puente Santa Rosa, obra que forma parte de la red vial vinculada a la Nueva Carretera Central y que también está en incertidumbre debido a la .

En el último informe, indicó el organismo, ya se advertía una falta de otorgamiento de recursos de parte del a para el avance de la obra, así como incrementos significativos en los costos del proyecto.

Vía Expresa Sur

En el caso de la , la Contraloría señaló que se monitorea la seguridad y condiciones técnicas de la vía. Por ello, la próxima semana se hará un servicio de control.

Según indicaron, hay estudios en curso para evaluar los puentes provisionales que se pondrán en esta vía pues preocupa que puedan soportar la cantidad de tránsito que se espera.

Por ahora, añadieron que la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Invermet) ha indicado que retirarán estos puentes cuando la Línea 4 del Metro de Lima inicie operaciones.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Javier Prado: Contraloría alerta riesgos de mayores gastos y posibles retrasos en viaductos
MTC pide a Contraloría intervenir en contratación del sistema de videovigilancia en buses
Nueve funcionarios de la ANIN involucrados en pérdidas por casi S/15 millones, según Contraloría

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.