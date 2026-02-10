En medio del conflicto por el contrato de la Nueva Carretera Central, la Contraloría General de la República indicó que evaluará un posible inicio de acciones de control sobre el proyecto.

Según explicaron, antes de proceder con una auditoría se debe realizar un diagnóstico de la situación actual del contrato. Si esta información revela indicios de irregularidades se procederá a activar los servicios de control .

“Primero vamos a hacer un diagnóstico para ver si se puede activar el tema”, indicó brevemente el contralor César Aguilar al ser consultado por Gestión.

Anteriormente los informes del organismo habían advertido problemas en el proyecto, indicando que hay diferencias en las fechas de culminación estimadas en los documentos técnicos. Esto, señalaban, podría extender la conclusión de la nueva carretera central hasta el año 2035, cuatro años más de lo que inicialmente se había proyectado.

La Contraloría recordó que también realizaron siete informes previos respectó al Puente Santa Rosa, obra que forma parte de la red vial vinculada a la Nueva Carretera Central y que también está en incertidumbre debido a la resolución del contrato con el PMO de Francia.

En el último informe, indicó el organismo, ya se advertía una falta de otorgamiento de recursos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a Provías para el avance de la obra, así como incrementos significativos en los costos del proyecto.

Vía Expresa Sur

En el caso de la Vía Expresa Sur, la Contraloría señaló que se monitorea la seguridad y condiciones técnicas de la vía. Por ello, la próxima semana se hará un servicio de control.

Según indicaron, hay estudios en curso para evaluar los puentes provisionales que se pondrán en esta vía pues preocupa que puedan soportar la cantidad de tránsito que se espera.

Por ahora, añadieron que la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Invermet) ha indicado que retirarán estos puentes cuando la Línea 4 del Metro de Lima inicie operaciones.