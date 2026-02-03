La Contraloría General de la República alertó al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) una serie de riesgos que podrían afectar la correcta ejecución de la elaboración del expediente técnico y la construcción de los tres puentes vehiculares o viaductos en la avenida Javier Prado, cuya construcción demandará una inversión calculada en casi S/ 550 millones, por lo que exigió a la entidad pública adoptar acciones correctivas urgentes para ejecutar adecuadamente estos proyectos.

Según el Informe de Visita de Control N° 001-2026-OCI/0323-SVC, cuyo período de evaluación va del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, la obra del viaducto en la intersección de la Av. Javier Prado y la Av. Sánchez Carrión, que va desde la calle Las Flores hasta el jirón Trujillo en el distrito de San Isidro, fue adjudicada a un consorcio privado el 31 de diciembre de 2025 por un valor de S/ 246′417,533.30.

Al respecto, la comisión de control alertó que la buena pro de la obra fue otorgada a un postor que no consideró, en la matriz de riesgos de su oferta técnica, la valoración de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a la obra y a la consultoría de esta, por lo que se limita la capacidad de priorización, al desconocerse cuáles son las amenazas que resultan más inminentes o frecuentes.

En consecuencia, "esta omisión generaría una gestión deficiente, en la que riesgos de menor relevancia podrían absorber recursos que deberían destinarse a riesgos de mayor impacto, ocasionando una inadecuada asignación de recursos y una mayor exposición a eventos críticos", señala Contraloría.

También se alertó que la oferta económica del postor ganador de la buena pro no contempló, en el desagregado de partidas de los componentes de diseño y construcción, la implementación de dispositivos y equipos destinados a mitigar el ruido, el polvo y contaminación durante la construcción y operación del viaducto, lo que genera el riesgo de exponer al proyecto a impactos ambientales, sociales, económicos y legales.

Otro riesgo alertado por Contraloría es que la proforma del contrato establecido en las bases del proceso de licitación no contiene la cláusula de suspensión automática de contrato por liberación de interferencias, lo que podría ocasionar que, durante la ejecución de la obra, la entidad asuma el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, así como gastos de supervisión.

Incumplimiento de experiencia del personal

En el caso del viaducto de la avenida Javier Prado, cuyo tramo se extiende entre calle Las Begonias (San Isidro) y la avenida Arenales (Lince), en el Informe de Visita de Control n.° 002-2026-OCI/0323-SVC, se alertó que el consorcio ganador de la buena pro de la obra incumplió con acreditar la experiencia del personal no clave en la oportunidad prevista en las bases integradas definitivas.

Esta situación permitió la ejecución del primer entregable del servicio de elaboración del expediente técnico con la participación de personal que no cumple con la experiencia requerida, ocasionando el riesgo de deficiencias en la elaboración de dicho expediente. El contrato para elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra asciende a S/ 224′533,398.58, y fue suscrito el pasado 8 de setiembre de 2025.

Además, los auditores de Contraloría alertaron de la insuficiente disponibilidad y ausencia de certificación presupuestal en el año fiscal 2026 para respaldar las obligaciones contractuales derivadas del contrato N° 000275-2025-INVERMET-OGAF, pese a la programación multianual aprobada. Esta situación podría generar retrasos en el pago de valorizaciones, controversias contractuales, así como afectar la continuidad y finalidad pública del proyecto.

El informe alerta además sobre la presentación de documentación que forma parte de los entregables, sin la firma de especialistas y el uso de firmas “pegadas”, lo cual incumple las formalidades señaladas en las bases, generando el riesgo de afectar la validez y confiabilidad de la información.

Asimismo, se advirtió que el personal no clave ejerce funciones sin contar con habilitación profesional vigente, lo que contraviene las bases integradas definitivas y la normativa que regula el ejercicio de la ingeniería, generando el riesgo de afectar la legalidad y validez de los actos y documentos técnicos derivados de su participación.

Riesgos de retrasos

En el caso del viaducto que se extenderá entre las avenidas Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales en el distrito de La Molina, se emitió el Informe de Visita de Control n.° 003-2026-OCI/0323-SVC, que revela que el Invermet informó que tiene en revisión el tercer entregable del expediente técnico, pero no acreditó documentación sobre la presentación y trámite de dicho entregable, de acuerdo a los plazos señalados en el contrato y términos de referencia.

Esto podría ocasionar retrasos en el inicio del plazo de elaboración del cuarto entregable y el inicio de ejecución de la obra; y con ello la entrega oportuna del proyecto, indica el órgano de control.

También se señala que el contrato perfeccionado, suscrito el 2 de junio de 2025 por S/ 72′449,999.99, no incluye la cláusula sobre suspensión automática por liberación de interferencias y eso podría originar que la entidad asuma mayores gastos, incremente el riesgo de controversias y mayores plazos de ejecución.

Además, se puso en evidencia la ausencia de disponibilidad y certificación presupuestal para el año 2026, lo cual generaría retrasos en el pago de valorizaciones, controversias contractuales y afectar la continuidad y la finalidad pública del proyecto.