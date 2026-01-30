El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) informó que en los próximos días se implementarán más rutas alternas al Plan de Desvío implementado por las obras de la nueva vía rápida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina.

Hoy, 29 de enero, se iniciaron oficialmente diversos trabajos en la zona, los cuales han generado el reclamo de los vecinos, conductores y hasta de la propia municipalidad de La Molina, que hoy exhortó a suspender de manera inmediata las obras que se ejecutan en la avenida Javier Prado Este.

El comuna destaca que los desvíos vehiculares implementados generan un grave congestionamiento en la zona, impidiendo el libre tránsito de entrada y salida del distrito.

A través de un pronunciamiento público, la Municipalidad de La Molina señaló que, si bien la construcción del viaducto es una obra necesaria e impostergable, la forma en que se han dispuesto los desvíos desde el inicio de la denominada “marcha blanca” generó un caos adicional al ya existente.

¿Qué promete Invermet?

Mediante un comunicado, Invermet informó esta noche que sus equipos técnicos de Ingeniería y Tránsito están monitoreando el flujo vehicular en tiempo real alrededor de la obra y que en virtud a ello se están implementando los ajustes necesarios.

“Nuestro objetivo principal es priorizar y reducir los tiempos de viaje. Para ello estamos realizando correcciones dinámicas en la señalización y en la gestión de las rutas alternas para garantizar una mayor fluidez. Al Plan de Desvío, se complementarán nuevas rutas alternas, tanto para el transito privado como para el transporte de carga”, anunció.

De otro lado, lamentaron las molestias generadas por la obra, por lo que reiteraron su compromiso de seguir mejorando la circulación en la zona.