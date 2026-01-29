La construcción de la nueva vía rápida Javier Prado, en las intersecciones con las avenidas Circunvalación El Golf Los Incas y Los Frutales en el distrito de La Molina, inicia este jueves y tendrá una duración estimada de 12 meses, informó Luis Romero, gerente de Proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

“Efectivamente, a partir del jueves 29 inicia formalmente el plazo de ejecución de esta obra, que es de 12 meses”, señaló el funcionario.

El representante de Invermet precisó que el cierre total de la vía en el tramo intervenido se ejecutará desde este jueves 29 de enero, para comenzar oficialmente los trabajos de construcción del nuevo paso a desnivel. Desde hoy, los desvíos vehiculares se aplicarán de manera definitiva hasta la culminación del proyecto.

Conoce a continuación el plan de desvío:

Sentido oeste-este

Sentido este-oeste

Pase especial para vehículos

En cuanto al impacto para los residentes y trabajadores de la zona, Romero indicó que se ha previsto un pase vehicular especial para garantizar el acceso a viviendas, comercios y centros laborales.

“Este pase ya ha sido entregado a la mayoría de vecinos, proveedores y usuarios. Quienes aún no lo tengan pueden comunicarse vía WhatsApp para gestionarlo”, explicó.

Precisó que los interesados pueden solicitar el pase especial escribiendo al WhatsApp 997 791 629, canal habilitado por Invermet para atender consultas y coordinar el ingreso vehicular a las áreas restringidas durante la ejecución de la obra.

¿En qué consiste la obra?

El proyecto contempla la construcción de un nuevo paso a desnivel en la avenida Javier Prado, como continuidad del viaducto ya existente en la zona del óvalo Monitor. La infraestructura contará con dos carriles por sentido, lo que permitirá un tránsito más fluido y continuo en esta importante arteria vial.

La obra demandará una inversión superior a los S/ 90 millones y beneficiará a más de 146,000 vecinos, al reducir los tiempos de viaje y descongestionar la conexión hacia la carretera Central y la Panamericana Sur.

Además, incluye la adecuación de carriles a nivel, mejoras en veredas y sardineles, y un plan de desvío coordinado con la Policía Nacional, la ATU y la Municipalidad de La Molina.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones, salir con mayor anticipación y respetar la señalización, especialmente a partir del jueves 29, cuando el cierre y los desvíos entrarán en plena vigencia.