Este viernes 23 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, como parte de la ejecución del proyecto vía rápida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina, anunció la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Invermet).

A través de las redes sociales, Invermet precisó que el inicio de la primera fase de obras está programado para el lunes 26 de enero del 2026.

Según informó la entidad, durante la marcha blanca se implementarán desvíos debidamente señalizados para el transporte privado, público y de carga, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener la circulación en la zona.

Conoce a continuación el plan de desvío:

Proyecto de la vía rápida

El proyecto contempla la creación de un servicio de movilidad urbana mediante un paso a desnivel vehicular en la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Circunvalación del Golf Los Incas y la avenida Los Frutales, en el distrito de La Molina, uno de los puntos con mayor congestión vehicular de la capital.

La obra incluye la construcción de un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con dos carriles por sentido, que permitirá dar continuidad al tránsito en la avenida Javier Prado y reducir los tiempos de viaje.

Asimismo, se habilitarán dos carriles por sentido a nivel para complementar el flujo vehicular en superficie.

Además de la infraestructura vial, el proyecto contempla la construcción de veredas y sardineles, lo que permitirá mejorar la seguridad y accesibilidad peatonal en los cruces de la intersección.

La vía rápida Javier Prado Frutales-El Golf forma parte del plan vial metropolitano impulsado por la Municipalidad de Lima y busca mejorar la conexión hacia la Panamericana Sur, contribuyendo a una circulación más fluida y ordenada en esta zona estratégica de la ciudad.