La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó una mesa técnica con expertos en urbanismo, movilidad y transporte de la sociedad civil para presentar un proyecto de mejoras operativas en la avenida Arequipa, que busca priorizar el transporte público y reducir los tiempos de viajes de los usuarios que circulan a diario por esta vía, informó la entidad.

Durante la reunión se expuso la propuesta que plantea convertir uno de los sentidos de la avenida Arequipa en una vía exclusiva para los buses del Corredor Azul, mientras que en el sentido contrario se mantiene el tránsito en doble sentido para taxis y vehículos particulares. La implementación sería gradual y contempla una marcha blanca.

La presentación estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, quien explicó que el proyecto se sustenta en criterios de gestión del tránsito y reasignación funcional del espacio vial, y no en la ejecución de obras de infraestructura.

LEA TAMBIÉN: ATU y el Callao acuerdan llegada del Metropolitano y del Corredor Rojo al primer puerto

Por su parte, los expertos invitados resaltaron que la iniciativa contribuye a ordenar la circulación y mejorar la eficiencia del sistema de transporte en corredores.

“Este espacio de diálogo técnico nos permitió presentar la propuesta y recoger los aportes de especialistas para fortalecerla antes de su implementación”, señaló el presidente ejecutivo de la ATU.

Participaron representantes de Transitemos, Lima Cómo Vamos, A Movernos, Urbanistas Lat, Transis, la Sociedad de Urbanistas del Perú, el Colegio de Ingenieros de Lima, el Colegio de Arquitectos de Lima y la Asociación Automotriz del Perú.

A través de esta mesa técnica, la ATU reafirmó su compromiso de basar las decisiones de movilidad urbana en criterios técnicos y el aporte de expertos. El propósito es implementar soluciones eficientes y sostenibles que transformen el transporte público en beneficio de los ciudadanos de Lima y Callao.