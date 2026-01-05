La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará una primera fase de intervenciones operacionales en la avenida Abancay, uno de los corredores viales con mayor congestión del centro de Lima, con el objetivo de optimizar la fluidez, seguridad y eficiencia del transporte público en el tramo que va desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola .

La intervención comprenderá 1.18 kilómetros y se desarrollará sin alterar la geometría de la vía. Las acciones estarán enfocadas en la gestión operativa del tránsito, señalización, fiscalización y ordenamiento vehicular, lo que permitirá a los usuarios del transporte público reducir entre 10 y 15 minutos sus tiempos de viaje.

Actualmente, este sector presenta una elevada interacción conflictiva entre buses y tránsito mixto —vehículos particulares y taxis—, con velocidades comerciales que llegan a descender hasta los 8 km/h durante las horas punta nocturnas, afectando a miles de pasajeros que transitan diariamente por la zona.

Segregación de carriles y fiscalización

Entre las principales medidas se priorizará el transporte público mediante la segregación y señalización de dos carriles exclusivos para buses, ubicados junto a la vereda. Esta acción contempla el reemplazo de los delineadores tipo New Jersey por bolardos y topellantas, considerados dispositivos más seguros y acordes con el entorno urbano.

El plan busca mejorar la fluidez del transporte público en uno de los ejes más congestionados del centro de Lima. Foto: ATU.

Asimismo, se realizará un reordenamiento de los paraderos, con la implementación de puntos únicos debidamente señalizados que serán compartidos por las rutas regulares y el Corredor Morado, a fin de reducir paradas indebidas y mejorar el flujo de pasajeros.

La propuesta también incluye acciones de control de la informalidad, como el retiro de vehículos no autorizados, la fiscalización de taxis informales y del comercio ambulatorio en la zona.

En cuanto a la gestión del tránsito, se optimizará la semaforización con la incorporación de una fase exclusiva de giro a la derecha en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, además de reforzar las condiciones de seguridad para los peatones.

A ello se suma la instalación de señalización especial de Carril Bus, una medida que viene siendo coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Con estas acciones, la ATU expresó que reafirma su compromiso de avanzar hacia un sistema de transporte público más ordenado, eficiente y seguro, y anunció que continuará aplicando medidas operativas que generen mejoras inmediatas en la movilidad urbana del centro de Lima.