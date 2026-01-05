La ATU estima que las medidas permitirán ahorrar entre 10 y 15 minutos en los tiempos de viaje. Foto: Andina.
La implementará una primera fase de intervenciones operacionales en la , con el objetivo de optimizar la fluidez, seguridad y eficiencia del transporte público en el tramo que va desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola.

La intervención comprenderá 1.18 kilómetros y se desarrollará sin alterar la geometría de la vía. Las acciones estarán enfocadas en la gestión operativa del tránsito, señalización, fiscalización y ordenamiento vehicular, lo que permitirá a los usuarios del transporte público reducir entre 10 y 15 minutos sus tiempos de viaje.

Actualmente, este sector presenta una elevada interacción conflictiva entre buses y tránsito mixto —vehículos particulares y taxis—, con velocidades comerciales que llegan a descender hasta los 8 km/h durante las horas punta nocturnas, afectando a miles de pasajeros que transitan diariamente por la zona.

Segregación de carriles y fiscalización

Entre las principales medidas se priorizará el transporte público mediante la segregación y señalización de dos carriles exclusivos para buses, ubicados junto a la vereda. Esta acción contempla el reemplazo de los delineadores tipo New Jersey por bolardos y topellantas, considerados dispositivos más seguros y acordes con el entorno urbano.

Asimismo, se realizará un reordenamiento de los paraderos, con la implementación de puntos únicos debidamente señalizados que serán compartidos por las rutas regulares y el , a fin de reducir paradas indebidas y mejorar el flujo de pasajeros.

La propuesta también incluye acciones de control de la informalidad, como el retiro de vehículos no autorizados, la fiscalización de taxis informales y del comercio ambulatorio en la zona.

En cuanto a la gestión del tránsito, se optimizará la semaforización con la incorporación de una fase exclusiva de giro a la derecha en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, además de reforzar las condiciones de seguridad para los peatones.

A ello se suma la instalación de señalización especial de Carril Bus, una medida que viene siendo coordinada con el .

Con estas acciones, la ATU expresó que reafirma su compromiso de avanzar hacia un sistema de transporte público más ordenado, eficiente y seguro, y anunció que continuará aplicando medidas operativas que generen mejoras inmediatas en la movilidad urbana del centro de Lima.

