Redacción Gestión
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao anunció la puesta en marcha del nuevo servicio SE-09 del Corredor Morado, que permitirá a los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) viajar directamente desde la estación Bayóvar hasta el distrito de San Isidro en un solo vehículo.

Partirá del paradero Capilla, en SJL, hasta el paradero Canaval y Moreyra, en San Isidro.

Además, contará con 32 paraderos de ida y 34 paraderos de vuelta, operando regularmente de lunes a domingo, de 5 a. m. a 11 p. m.

De acuerdo con la ATU, la tarifa será de S/ 2.80 para el público en general y S/ 1.40 para estudiantes que cuenten con medio pasaje.

Asimismo, el servicio se integra con estaciones del Metropolitano, la Línea 1 del Metro y las rutas del propio corredor, lo que facilita la conexión con otros puntos de la capital.

El SE–09 circulará por importantes ejes viales de la ciudad, lo que permitirá reducir tiempos de viaje y evitar transbordos innecesarios.

La entidad informó, también, que tendrá algunas variaciones como el ingreso a las avenidas José Carlos Mariátegui y Héroes del Cenepa, en las zonas 1 y 2 de Bayóvar, donde se habilitarán dos nuevos nuevos paraderos en ambos sentidos.

Tarifas promocionales “Aquisito nomás”

Por otro lado, se aplicarán las tarifas promocionales “Aquisito nomás” para tramos cortos y la integración tarifaria con los demás servicios del corredor Morado, en la avenida Abancay.

Ruta completa del SE–09:

- Av. Fernando Wiesse

- Av. Próceres de la Independencia

- Av. 9 de Octubre

- Av. Abancay

- Av. Manco Cápac

- Av. México

- Av. Prolongación Iquitos

- Av. Paseo de la República

