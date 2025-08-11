A partir del domingo 10 de agosto, dos carriles exclusivos en la avenida 9 de Diciembre (ex Paseo Colón), entre la Plaza Grau y el jirón Washington, volvieron a estar operativos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que su uso estará restringido únicamente a los buses del corredor Morado, como parte de las acciones para mitigar el impacto de las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la reapertura permitirá restablecer el tránsito de la ruta 404 del corredor y habilitar un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau, en sentido hacia San Juan de Lurigancho. Asimismo, volvieron a funcionar los paraderos Bolognesi y Chota, cercanos a la Plaza Bolognesi.
Con esta disposición, cerca de 20 mil pasajeros diarios podrán ahorrar hasta 10 minutos en sus desplazamientos entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. El corredor Morado operará de lunes a sábado, de 5:00 a. m. a 11:00 p.m., y los domingos hasta las 10:00 p.m.
El MTC recordó que los vehículos particulares y el transporte público convencional deberán seguir circulando por la avenida 28 de Julio, y advirtió que el uso indebido de los carriles exclusivos será sancionado.
La estación Central de la Línea 2, aún en construcción, tendrá conexión subterránea con la Línea 1 del Metro de Lima y con el Metropolitano, consolidándose como un punto clave de interconexión en el transporte de la capital.