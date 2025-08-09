El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha redoblado sus acciones a nivel nacional para asegurar el cumplimiento de la Ley N.º 31595, que obliga a las empresas de telecomunicaciones y de infraestructura pasiva a retirar el cableado aéreo en desuso o en mal estado de las zonas urbanas antes de marzo de 2026.

La medida busca mejorar el orden urbano, la seguridad ciudadana y el entorno ambiental. Según reportó el MTC, ya se han intervenido más de 16,600 calles en todo el país, verificando el retiro de cables en mal estado y evaluando de forma continua los informes trimestrales de avance presentados por las empresas operadoras.

El próximo plazo clave es el 13 de septiembre, fecha límite para la entrega del quinto informe.

En caso de incumplimiento, una vez vencido el plazo final en marzo de 2026, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) podrá iniciar procedimientos sancionadores con multas que van desde 5 hasta 20 UIT, equivalentes a entre S/ 26,750 y S/ 110,000 aproximadamente.

Trabajo conjunto con municipalidades

En las sesiones presenciales, representantes del MTC y de los municipios recorrieron zonas críticas para identificar problemas y definir soluciones inmediatas, estableciendo planes de trabajo adaptados a cada jurisdicción.

Estas acciones forman parte de los denominados Planes de Calles para el retiro de cableado, con el objetivo de lograr una ejecución coordinada y efectiva.