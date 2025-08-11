La Comisión de Economía del Congreso eligió, por unanimidad, a su nueva mesa directiva para el periodo 2025 - 2026. El parlamentario Victor Flores Ruiz (Fuerza Popular) será su presidente.

Completan el cuadro Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) como vicepresidenta y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) como secretario.

Investigaciones y cuestionamientos

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Víctor Flores Ruiz, no transparentó que sus empresas tienen concesiones donde operaban mineras informales a pesar de participar en los debates sobre la ampliación del Reinfo, de acuerdo con un destape de El Comercio.

Dichas empresas son Marilia & FCS, donde tenía el 66% de las acciones y Tecnología Mineral Andina SAC, con el 20%. Dichas firmas poseen concesiones vinculadas a inscripciones en el Reinfo.

Nuevos integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera del Congreso. Foto: Congreso

Su llegada al cargo levanta sospechas dado que su mesa de trabajo tiene pendiente el debate del proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a comprar oro de la pequeña minería y artesanal.

En tanto, Ana Zegarra Saboya tiene tres sentencias judiciales por delitos contra la administración pública y ha sido denunciada por presuntos sobornos en la Comisión de Presupuesto.

Sobre Elvis Vergara, se lo vincula al caso Los Niños, donde un grupo de congresistas habría fungido como operadores políticos del expresidente Pedro Castillo para tráfico de influencias y designación de funcionarios a cambio de favores.