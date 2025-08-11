Víctor Flores Ruiz no es economista ni especializado en finanzas. Es químico farmacéutico por la Universidad Nacional de Trujillo. Foto: Congreso
La eligió, por unanimidad, a su nueva mesa directiva para el periodo 2025 - 2026. El parlamentario será su presidente.

Completan el cuadro Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) como vicepresidenta y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) como secretario.

Investigaciones y cuestionamientos

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, , no transparentó que sus empresas tienen concesiones donde operaban mineras informales a pesar de participar en los debates sobre la ampliación del Reinfo, de acuerdo con un destape de El Comercio.

Dichas empresas son Marilia & FCS, donde tenía el 66% de las acciones y Tecnología Mineral Andina SAC, con el 20%. Dichas firmas poseen concesiones vinculadas a inscripciones en el Reinfo.

Nuevos integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera del Congreso. Foto: Congreso

Su llegada al cargo levanta sospechas dado que su mesa de trabajo tiene pendiente el debate del proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a comprar oro de la pequeña minería y artesanal.

En tanto, Ana Zegarra Saboya tiene tres sentencias judiciales por delitos contra la administración pública y ha sido

Sobre Elvis Vergara, se lo vincula al caso Los Niños, donde un grupo de congresistas habría fungido como operadores políticos del expresidente Pedro Castillo para tráfico de influencias y designación de funcionarios a cambio de favores.

