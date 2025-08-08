El Congreso de la República aprobó por unanimidad las mociones de rechazo a las afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una supuesta invasión peruana en terreno colombiano.

Se trata de los documentos, 18407/2025 y 18406/2025 presentados por la congresista Karol Paredes (Avanza País - Partido de Integración Social) y el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), respectivamente.

“Rechazar de manera firme y categórica las declaraciones del Presidente de la República de Colombia que desconocen la soberanía del Perú sobre el pueblo de Santa Rosa, capital del distrito de Santa Rosa de Loreto, por ser contrarias al derecho internacional y a los tratados vigentes entre ambos países”, refiere las moción impulsada por Paredes (Avanza País - Partido de Integración Social).

Del mismo modo, refiere expresar su pleno respaldo al pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú el 5 de agosto de 2025, en defensa de la soberanía nacional, el respeto al derecho internacional y la integridad del territorio peruano.

Además, invocaron a la ciudadanía a mantenerse unida y vigilante en la defensa de la soberanía e integridad territorial del Perú, dentro del marco de la paz, el respeto y la hermandad entre los pueblos.

En el documento presentado por Rospigliosi se recuerda que:

El Congreso de la República aprobó la Ley 32403, que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto, cuya capital se ubica en el pueblo de Santa Rosa, asentado en territorio peruano dentro de los límites establecidos por el thalweg del río Amazonas.

Que, la delimitación fronteriza entre el Perú y Colombia fue establecida por el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922, suscrito en Lima el 24 de marzo de ese año, el cual fue ratificado por ambos Estados y ejecutado a través de la labor de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, que definió hitos y asignó soberanía sobre las islas fluviales, respetando el cauce principal del Amazonas.

Que, el pueblo de Santa Rosa forma parte de la isla de Chinería, territorio que corresponde al Perú según los actos derivados de los tratados y por encontrarse al oeste del thalweg del Amazonas.

Que, corresponde al Congreso de la República respaldar institucionalmente toda acción orientada a preservar la soberanía nacional y rechazar cualquier declaración que pretenda distorsionar o desconocer la validez de tratados internacionales plenamente vigentes.

Un tema “zanjado desde hace mucho tiempo”

El canciller Elmer Schialer informó que las afirmaciones de Gustavo Petro, sobre una supuesta invasión peruana en terreno colombiano, es un tema “zanjado desde hace mucho tiempo” conforme a acuerdos que establecieron los límites entre ambas naciones.

El mandatario de Colombia aseguró que Perú ha “copado” territorio suyo, dándole la espalda al Protocolo de Río de Janeiro ; por ello, celebrarán el Día del Ejército Nacional en Leticia —distrito que limita con nuestro país— que colinda con Santa Rosa de Yavarí, zona que, a criterio del presidente, les pertenece.

“Lamentamos esas expresiones. El tema está zanjado hace mucho tiempo. La posición colombiana está errada jurídica, técnica e históricamente. Un brazo del Amazonas cortó esa isla (Chinería) y creó lo que se llamó la isla Santa Rosa. Años más tarde ese brazo se secó tras cortar la isla y la punta se volvió a unir a Chinería. Eso naturalmente les causa un problema pero no lo genera Perú” , comentó Elmer Schialer a Canal N.

Tensión diplomática entre Perú y Colombia por el distrito de Santa Rosa, en el límite de la Amazonía. Foto: Maps

En esa línea, el canciller sostuvo que “Perú no va a ceder ni un milímetro de su territorio”. Anunció, además, que viajará en setiembre a Colombia para atender dicha problemática por la vía diplomática.

El funcionario reiteró que el distrito de Santa Rosa en Loreto ha tenido presencia de organismos estatales peruanos como Sunat o la Marina de Guerra.