Ante la llegada de la implementación de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos en agosto, Perú se encuentra negociando con el país norteamericano para que se vuelvan a los términos establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmaron ambas naciones, informó el canciller Elmer Schialer.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que se espera que las negociaciones puedan encaminar a que se bajen, lo más que se pueda, el universo arancelario que pueda verse afectado por esta medida.

“Nosotros estamos apuntando a que volvamos a los términos de nuestro TLC con los Estados Unidos. Es decir, 0% al 98% del arancel del universo, digamos, de productos. Y luego bajar lo máximo posible en ese pequeño 2% que nos queda”, precisó.

Asimismo, el canciller señaló que el porcentaje de aranceles que se podría imponer aún no es definitivo y que Estados Unidos negocia condiciones de manera bilateral con cada país.

“Va a depender de cada país. Estados Unidos lo que está haciendo es negociar con cada país. Está negociando con nosotros también y estamos negociando una serie de cuestiones que no vinculan necesariamente aquel informe del USTR, del Ministerio de Comercio norteamericano de lo que ellos llaman barreras no arancelarias, de acceso a sus productos, que tiene que ver por ejemplo con la piratería, que tiene que ver con la informalidad, que tiene que ver con una serie de cuestiones no arancelarias", precisó.

Además, añadió que Estados Unidos mantiene un superávit comercial histórico con Perú, lo que según el Canciller disminuye la percepción de Perú como amenaza comercial para el país.

“Ellos se han dado cuenta que nosotros no somos un peligro comercial para ellos. Tienen hace muchos años un superávit estructural, histórico. Entonces, la verdad que, en realidad, hacemos un poco, digamos, de daño al consumidor final cuando subimos los aranceles”, añadió.

Sobre el tren bioceánico con Brasil

Con respecto al tren bioceánico con Brasil, Elmer Schialer, destacó que este tema lleva al menos 20 años en discusión entre este país y Perú, independientemente de la posible participación de China como impulsor o financista.

Asimismo, precisó que el proyecto es especialmente atractivo para la nación brasileña, ya que facilitaría sus exportaciones hacia Asia usando el Pacífico. Sin embargo, se requeriría de una inversión muy grande.

“Hay que tener en cuenta que el tramo del Perú es un tramo formidable desde el punto de vista de ingeniería. Si se quiere horadar los Andes, eso cuesta un mundo de dinero. Los mejores trenes, aquellos de más bajo costo, más eficientes, son los que menos curvas tienen”, puntualizó.