El cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte contrataca. Una pericia de parte, encargada por la clínica de Mario Cabani, concluyó que la firma que aparece en un Decreto Supremo (D.S.) no corresponde a la de la jefa de Estado, reveló Cuarto Poder.

De acuerdo con el dominical, se trata de un examen que dicha clínica encargó al perito Julio Espejo Quevedo. Consta de 66 páginas y se realizó el pasado 13 de junio.

Espejo analizó la autenticidad de las firmas de tres cartas remitidas por la mandataria. Además, evaluó la rúbrica que aparece en el D.S. del 29 de junio del 2023, día en el que Cabani asegura que la presidenta estuvo internada en su clínica.

Al respecto, el canciller Elmer Schialer puso en duda la validez del documento presentado por Cabani como prueba pericial, al recordar que corresponde a una “pericia de parte” y no a una investigación oficial reconocida por el sistema judicial.

“Yo como parte puedo presentar cualquier cosa. No estoy diciendo que sea falso o sea verdad, simplemente estoy señalando que es eso, una acción pericial de parte”, dijo esta mañana a su salida del Parlamento.

El ministro enfatizó que este tipo de elementos deben ser materia de evaluación por un órgano pericial legítimamente autorizado, por lo que insistió en la necesidad de esperar un dictamen formal del Poder Judicial o de la propia Fiscalía.

DESCARTA POSIBILIDAD DE VACANCIA

Ante las versiones que vinculan este caso a una posible vacancia de Boluarte, Schialer fue categórico en descartar ese escenario.

“De ninguna manera”, enfatizó al ser consultado por la gravedad del asunto.

“Les digo con toda sinceridad, no creo que sea falsa (la firma de Boluarte), yo creo que esa pericia de parte es una pericia hecha de alguna manera, no creo que sea manipulada, pero no creo que sea la realidad”, acotó.

En ese sentido, dijo esperar que una pericia formal y debidamente reconocida confirmará la autenticidad del documento cuestionado.