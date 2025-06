El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ratificó su respaldo a la presidenta Dina Boluarte en medio de las investigaciones fiscales vinculadas al denominado “caso cirugías”. Aseguró que no se ha sentido incómodo con las declaraciones de la mandataria y que mantiene su confianza en su versión de los hechos.

“Yo sigo creyendo que lo que dijo la presidenta es cierto. No me he sentido incómodo en lo absoluto. Nos ha indicado que lo que dijo es cierto y nosotros le creemos. Hay una investigación en curso y yo estoy dedicado a seguir los temas que me tocan como ministro de Economía y Finanzas” , señaló en Cuentas Claras, de Canal N.

Respecto a las afirmaciones del médico cirujano Mario Cabani, quien contradijo públicamente la versión oficial de Boluarte, el titular del MEF remarcó que revelaciones provienen de una persona que ha violado el secreto profesional. “Que se hagan todas las investigaciones en el proceso. Mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando con la presidenta la política pública hasta julio del 2026”, añadió.

Niega conflicto de interés por asesorías de su esposa a LAP

De otro lado, Pérez Reyes rechazó las acusaciones de un presunto conflicto de interés relacionadas con su esposa, Isaura Delgado, quien entre 2021 y 2023 brindó consultorías a Lima Airport Partners (LAP), según un reportaje difundido por Willax.

El ministro precisó que su cónyuge dejó de trabajar con dicha empresa en mayo de 2023, cuatro meses antes de que él asumiera la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “No hay ningún conflicto de interés. Además, esa información del trabajo de mi esposa se encuentra en mi declaración jurada de intereses. Lo que hay es ‘mala leche’ y terminaron sacando esta noticia que es un absoluto refrito”, afirmó.

Además, aclaró que no tuvo participación en la adenda del TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) de 2013, al haber ocupado entonces el cargo de viceministro de Comunicaciones y no de Transportes. “No hay ninguna firma mía ni nada, no hay forma que estuviera involucrada. Es un intento de dañar mi imagen, golpeando de una forma baja y cobarde a mi esposa”, concluyó.