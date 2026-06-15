Un muestra del deterioro de la cartera es el registro de una elevada rotación en su cargo más alto. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El actual quinquenio gubernamental en Perú está por culminar en unas semanas y, entre la “herencia” que dejará, está revertir un fuerte deterioro institucional, con cierta urgencia en algunas entidades claves, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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