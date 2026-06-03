El Perú tendrá su segunda vuelta de elecciones presidenciales este domingo 7 de junio. | ONPE
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

A pocas semanas de un cambio de gobierno, y en medio de la segunda vuelta presidencial, Gestión conversó con Paula Garda, jefa del equipo de Perú y Colombia de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para conocer su visión respecto a la coyuntura nacional.

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