Tanto comprar como alquilar una vivienda tiene pros y contras. (Foto: Diana Chávez/Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

A nivel mundial, existe hoy un debate amplio sobre qué conviene más: comprar una vivienda o alquilarla, ¿qué se pierde y gana en cada caso?

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