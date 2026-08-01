En el Perú, se suman además circunstancias muy particulares como el déficit de vivienda, la concentración de la población en la capital y la creciente inseguridad ciudadana. Todo ello determina la dinámica del mercado de bienes raíces y la mayor demanda en ciertos distritos limeños sobre otros.

Por un lado, comprar una vivienda (además de poder habitarse) ofrece como ventaja el potencial de generar ganancias de dos formas posibles: alquilando a un tercero para así obtener un ingreso recurrente pasivo, o vendiendo el inmueble a un precio mayor al valor de compra, señala Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

Comprar una vivienda puede generar un ingreso pasivo con su alquiler. (Foto: GEC)

Sin embargo, una vivienda es un activo ilíquido, es decir, la persona no va a poder venderla rápidamente para obtener efectivo si una emergencia así lo requiriera, o si surge algún problema irreconciliable con los vecinos o el barrio.

En contraste, el alquiler de una vivienda ofrece como ventaja cierta flexibilidad o libertad de mudarse, en caso el estilo de vida de la persona así lo requiera.

Además, es la única alternativa para muchas personas que no pueden acceder a un crédito hipotecario, añade Chang.

Por ejemplo, como estimamos para otra nota, por una hipoteca de US$ 100,000 a 20 años, y una cuota de aproximadamente S/ 2,840 mensuales, la remuneración mínima requerida es de aproximadamente S/ 9,647 al mes.

“(La decisión de comprar o alquilar) depende de la relación entre el costo de alquiler y el de la hipoteca, para ver qué conviene más financieramente. Si lo que se va a pagar de alquiler es muy cercano al valor de la cuota de la hipoteca (ambos en términos mensuales), conviene más lo segundo”, sostuvo Chang.

Alquilar una vivienda podría ofrecer mayor flexibilidad. (Foto: GEC)

El especialista señaló también que influye la capacidad de pago de la persona, si posee un ingreso estable. Si es así, podría ser más factible que acceda a un crédito hipotecario. De lo contrario, solo le quedará el alquiler.