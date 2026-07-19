El préstamo se otorga bajo cuatro modalidades: compra de bien terminado, adquisición de bien futuro (en construcción y temporalmente no independizada de registros públicos), mejora o ampliación de vivienda propia, y traslado de deuda hipotecaria.

El financiamiento se otorga en soles, además, por lo que el BN requiere que en el contrato de compraventa se coloque el tipo de cambio, dado que la venta de vivienda frecuentemente es en dólares.

En el caso de compra de vivienda terminada, se financia hasta el 90% del precio del activo o de su valor comercial, lo que resulte menor.

El BN otorga créditos hipotecarios en soles. | Foto: Andina

“Nuestros plazos son bastante flexibles. Tenemos periodos desde 5 hasta 25 años en el caso de la modalidad de compra de bien terminado, y para mejora del inmueble, de hasta 10 años”, destacó Marco Angulo, procesador de pagos del banco estatal.

Pero otro dato importante es el plazo de gracia, es decir, un periodo donde el deudor no tiene que pagar ninguna cuota.

“En todos los casos, tenemos periodos de gracia para el pago de la primera cuota, de hasta 6 meses para la compra de bien terminado o bien futuro, y de 3 meses, para la mejora del inmueble o el traslado de deuda”, precisó Angulo.

Durante el periodo de gracia de un préstamo, en general, el deudor no está en la obligación de efectuar ningún pago. Sin embargo, sí podrían capitalizarse los intereses, y se cancelarían como parte de las cuotas establecidas en el cronograma de pagos.

Como otra característica a mencionar, el deudor del BN no está obligado a acercarse a la ventanilla del banco a pagar la cuota, pues al poseer una cuenta de remuneración en el BN, puede efectuarse un descuento automático.

El BN cumple un rol subsidiario. (Foto: Andina)

El BN puede otorgar préstamos a los empleados del sector público o a los pensionistas del Estado.