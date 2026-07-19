El pago de cuotas puede ser mediante descuento automático de la cuenta de ahorros. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

No solo los bancos comerciales y microfinancieras participan del mercado de créditos hipotecarios, sino también, dentro de su rol subsidiario, el Banco de la Nación (BN), ¿cuáles son sus principales características?

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