El Banco de la Nación anuncia nuevo tipo de préstamo. (Foto: Banco de la Nación)
El Banco de la Nación anuncia nuevo tipo de préstamo. (Foto: Banco de la Nación)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Si bien el Banco de la Nación (BN) cumple un rol subsidiario, viene otorgando créditos personales a usuarios que poseen una cuenta con la institución, y a un ritmo relevante, ¿cuáles es el balance?

TE PUEDE INTERESAR

Inversión en Pluz: hasta 65% de ganancias iría a dividendos, ¿cuánto rendirá la acción?
Jóvenes peruanos de alto patrimonio en Perú: el pecado financiero que estarían cometiendo
Mayoría de jóvenes limeños puede ahorrar a fin de mes, ¿cómo lo logran?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.