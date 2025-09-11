El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió reducir la tasa de interés de referencia. Con ello, la tasa clave bajó de 4.5% en agosto a 4.25% en setiembre.

La autoridad monetaria toma esta decisión tras realizar el último recorte de 25 puntos básicos en mayo.

Enagosto, la tasa mensual de inflación total fue -0.29%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0.08%. La tasa de inflación total a doce meses disminuyó de 1.7% en julio a 1.1% en agosto, resultado que se estima transitorio y explicado principalmente por la corrección, más rápida de lo esperado, de los precios de algunos alimentos.

La tasa de inflación interanual sin alimentos y energía aumentó de 1.7% en julio a 1.8% en agosto, acercándose al centro del rango meta.

En agosto, la mayoría de los indicadores de situación actual mejoraron, mientras que los de expectativas sobre la actividad económica registraron resultados mixtos. Casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Expectativa

Las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 2.2% en agosto, dentro del rango meta de inflación. Se proyecta que la inflación interanual se aproximeal centro del rango meta hacia fines de año.

Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

Las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, con un sesgo a la baja en el mediano plazo por la alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global.

“El Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva información referida a la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación y la actividad económica, para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria”, se lee en el comunicado del emisor monetario.

Además, reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta.

