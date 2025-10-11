De acuerdo con Grupo Coril SAB, se estima un potencial de valorización de 20.8%, pues calculan el precio objetivo en S/ 1.45.

Esa estimación se apoya en varios factores como un aumento proyectado de las ventas, un crecimiento esperado de la economía peruana alrededor de 3% anual, y una población de Lima en expansión, sostuvo Kyara Camacho, representante operador SMV del Grupo Coril SAB.

Pluz Energía antes era Enel Distribución.

A lo anterior se le suma el desarrollo de proyectos estatales y privados que generan más demanda y espacio para mayor distribución de energía, refirió la analista.

Camacho comentó también que existe un plan de inversión de la empresa cercano a US$ 1,000 millones para el periodo 2025-2029, lo que hace prever la continuidad de la empresa en el país.

“Pluz tiene un historial sólido de distribución. En promedio, destina el 45% de sus utilidades a dividendos, manteniendo constancia en los años, incluso en los de menores ganancias. Para este 2025, la política aprobada es repartir hasta un 40% de las utilidades pagaderas entre noviembre y diciembre de este año, con la posibilidad de llegar incluso al 65% si su junta general de accionistas así lo aprueba”, destacó.

Un punto más a notar, según la especialista, es que la empresa pertenece al sector utilities (servicios básicos), lo que significa que su demanda se mantiene constante en el tiempo.

“Ello convierte a Pluz en un negocio defensivo y resiliente frente a cambios económicos con una base de ingresos recurrentes. Además, cuenta con una concesión monopólica en Lima Norte con plazo indefinido, lo que asegura un flujo estable de clientes en el tiempo”, afirmó.

Pluz tiene una concesión monopólica en Lima Norte. (Foto: iStock)

A mediados del 2024, se anunció la venta del 83.15% de las acciones de Enel Distribución a China Southern Grid International. Así, la distribuidora eléctrica cambió de nombre a Pluz Perú.