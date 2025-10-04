En general, las acciones financieras y mineras han mostrado un mejor desempeño en lo que va del año. Las primeras, por una mejora en la capacidad de pago de los clientes, por lo que han reducido sus gastos en provisiones.

En el caso de las mineras, se han visto favorecidas por los altos precios de los metales. Pero, en particular, una resalta, según Credicorp Capital.

“En Perú, (recomendamos) Ferreycorp, IFS y Minsur. Minsur, es la más bonita, en nuestra opinión, por su composición de oro, cobre y estaño. Entonces, ante la visión positiva del precio de los metales, estamos recomendando estas acciones”, sostuvo Daniel Velandia, managing director de research y economista jefe de la firma de inversiones en el marco del Investor Day 2025.

Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.

Minsur cerró el viernes en S/ 3.99. De acuerdo con las casas de bolsa locales, el precio objetivo que estiman, promediando las proyecciones de las seis corredoras que le hacen seguimiento, es de S/ 5.04.

Es decir, Minsur tiene un potencial de apreciación de 26.3% en los próximos doce meses.

Producción de cobre. (Fuente: iStock)

La casa de bolsa más optimista es Grupo Coril con un valor fundamental estimado de S/ 5.58, mientras que Seminario y Cía SAB es la más conservadora con una proyección de S/ 4.38.

Todas las casas de bolsa recomiendan comprar Minsur, a excepción de Seminario y Cía SAB que aconseja mantenerla.