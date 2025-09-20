Engie es una conocida empresa eléctrica que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Su acción cerró el viernes en S/3.64, ¿se aleja del valor fundamental estimado por las casas de bolsa?
Los títulos acumulan una baja de 11% en el año, pero los analistas no prevén que continúe esa tendencia.
LEA TAMBIÉN: Utilidades de empresas líderes pierden impulso en segundo trimestre, ¿a quiénes les fue mejor?
Kallpa Securities es la corredora bursátil más optimista, pues proyecta un precio objetivo de S/ 5.5 para Engie. Según la SAB, los resultados de la eléctrica superaron sus expectativas, sostenidos por un mayor precio de la energía, en comparación con el año pasado.
Kallpa espera que la generación de caja se mantenga en el futuro y que permita sostener un alto pago de dividendos.
Por su parte, LarrainVial calcula un valor fundamental de S/ 5.2, resaltando su generación de ingresos a pesar de la menor demanda.
Renta 4 SAB estima un precio objetivo de S/ 5, y afirma que posiciona a la empresa como “defensiva” (poco volátil) por su estabilidad financiera, sólida generación de caja y dividendos atractivos.
Finalmente, según Credicorp Capital, el valor fundamental de Engie es de S/ 4.9, proyectando que en 2025 reportará fundamentos sólidos y plena capacidad, mientras que la nueva capacidad solar y menores costos podrían mejorar los márgenes de ganancia el próximo año.
LEA TAMBIÉN: Oro sigue imparable: ¿cómo peruanos buscan ganar con el rally?
El holding financiero del BCP advierte que los principales riesgos de Engie son liquidez y precios de contratos a largo plazo. Sin embargo, estima un reparto sostenido del 60% de utilidades extraordinarias a largo plazo.
Todas las casas de bolsa mencionadas sugieren comprar la acción.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.