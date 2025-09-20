Los títulos acumulan una baja de 11% en el año, pero los analistas no prevén que continúe esa tendencia.

Kallpa Securities es la corredora bursátil más optimista, pues proyecta un precio objetivo de S/ 5.5 para Engie. Según la SAB, los resultados de la eléctrica superaron sus expectativas, sostenidos por un mayor precio de la energía, en comparación con el año pasado.

Paneles solares en el proyecto ENGIE Sun Valley Solar en el condado de Hill, Texas, el 1 de marzo de 2023 (Foto: Mark Felix / AFP)

Kallpa espera que la generación de caja se mantenga en el futuro y que permita sostener un alto pago de dividendos.

Por su parte, LarrainVial calcula un valor fundamental de S/ 5.2, resaltando su generación de ingresos a pesar de la menor demanda.

Renta 4 SAB estima un precio objetivo de S/ 5, y afirma que posiciona a la empresa como “defensiva” (poco volátil) por su estabilidad financiera, sólida generación de caja y dividendos atractivos.

Finalmente, según Credicorp Capital, el valor fundamental de Engie es de S/ 4.9, proyectando que en 2025 reportará fundamentos sólidos y plena capacidad, mientras que la nueva capacidad solar y menores costos podrían mejorar los márgenes de ganancia el próximo año.

El holding financiero del BCP advierte que los principales riesgos de Engie son liquidez y precios de contratos a largo plazo. Sin embargo, estima un reparto sostenido del 60% de utilidades extraordinarias a largo plazo.

LIMA 18 DE ABRIL DEL 2024 Entrevista a la CEO del Grupo ENGIE, Catherine McGregor. (Foto: GEC)

Todas las casas de bolsa mencionadas sugieren comprar la acción.