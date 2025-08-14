La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció un préstamo corporativo de hasta US$ 600 millones para Engie Energía Perú, con el objetivo de fortalecer su expansión en energías renovables y consolidar su transición hacia una operación con menor huella de carbono.
El primer tramo del financiamiento, por un monto de US$ 120 millones, ha sido estructurado como un préstamo verde y vinculado a la sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés), el primero de su tipo suscrito entre IFC y la firma energética en Perú.
“Este préstamo verde y vinculado a la sostenibilidad refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas que no solo impulsen el crecimiento económico, sino que también promuevan la creación de empleo, la resiliencia climática y el acceso a energía limpia”, afirmó Cheryl Edleson, directora de Infraestructura, Energía y Minería de IFC en Europa, América Latina y el Caribe.
Más capital para proyectos de energía renovable de Engie Energía Perú
Los referidos fondos se destinarán a tres iniciativas clave: la construcción de la central solar de Expansión Intipampa en Moquegua (51.7 MW), la refinanciación de los parques eólicos Duna y Huambos en Cajamarca (36.8 MW), y parte del sistema de almacenamiento de energía en baterías Chilca-BESS (26.5 MW), ubicado en la central térmica ChilcaUno.
“El préstamo otorgado por IFC nos permite seguir expandiendo nuestra cartera de proyectos de energía renovable, cumpliendo con los más altos estándares locales e internacionales en gestión de riesgos, impacto ambiental y social, eficiencia de recursos, salud y seguridad. Es una clara muestra de confianza en nuestra visión de crecimiento sostenible”, resaltó Mehdi Ben Maalla, Country Manager y CEO de ENGIE Energía Perú.
Además, el acuerdo incluye tres KPI vinculantes: expansión de capacidad renovable en la matriz instalada de Engie Perú, adaptación climática por instalación y mayor presencia femenina en cargos directivos.
En la actualidad, Engie Energía Perú ya genera un 30% de su producción total con fuentes renovables y mantiene una cartera en desarrollo de más de 1,600 MW.
