Con 28 años de operación en Perú, la empresa de capitales franceses Engie acumula una inversión de US$ 2,700 millones que le ha permitido consolidar una capacidad de generación de energía de 2.7 gigawatts (GW) y casi 500 kilómetros de líneas de transmisión (para la conexión de sus plantas). En la actualidad, la compañía impulsa una cartera de 10 proyectos de energías renovables (eólica y solar) por 1,600 megawatts (MW) y busca extender su presencia hacia nuevas zonas y negocios como la transmisión eléctrica (conectada al sistema nacional), revela el gerente general de Engie Energía Perú, Mehdi Ben Maalla.

¿Cómo va el desarrollo de sus proyectos en Perú?

En el portafolio de energía renovable, un hito importante es que estamos en la fase de construcción de un proyecto solar en Moquegua, Intipampa Expansión. Recién hemos obtenido la concesión definitiva de generación. La entrada en operación comercial sería al inicio del próximo año.

Tiene una capacidad instalada de 50 megawatts (MW) adicional. Y tenemos dos otros proyectos que son Hanaqpampa (solar,) en particular una fase 1 que queremos confirmar este año. Y también Sariri, que es un proyecto eólico que está al costado de Punta Romitas, en Ica.

De nuestra capacidad de generación (2.7 GW), 700 MW es renovable (eólica, hidroeléctricas y solar). Tenemos la expectativa de duplicar esa capacidad hasta el 2030. Va a depender de varios factores, pero tenemos un plan de crecimiento bastante ambicioso.

Del portafolio renovable, ¿esos tres proyectos son los más maduros?

Sí, Intipampa Expansión ya está en fase de construcción, y los dos otros proyectos están en fase final de evaluación, ingeniería, y esperamos tomar la decisión de inversión este año y esperamos poder seguir comercializando esa energía de varias maneras como en el pasado, con clientes importantes industriales, mineras y compañía de distribución.

¿Cuál es la inversión en esos proyectos?

Intipampa Expansión demanda alrededor de US$ 50 millones y los otros dos proyectos esperamos que sea un poquito más de US$ 300 millones. Desde nuestra entrada al país, ya hemos invertido US$ 2,700 millones. Queremos seguir acompañando la subida de la demanda de energía y poder hacer esa transición energética a fuentes de producción de baja emisión de CO2.

De aprobarse los dos proyectos últimos, ¿cuándo se ejecutarían?

El objetivo está entre el final de este año y el inicio del próximo año.

¿Hay más iniciativas renovables?

Sí, la cantidad de proyectos que tenemos en cartera son más o menos 10 (por 1,600 MW). Siempre estamos tratando de identificar nuevos proyectos.

¿En qué zonas están concentrados?

En proyectos renovables, al inicio ha habido desarrollo eólico en la central en Ica y solar (más) en el sur. Ahora vemos que hay una nueva frontera para desarrollo eólico, en particular, en el norte del país. Nosotros ya tenemos proyectos en operación en Cajamarca, pero estamos analizando otros proyectos en el norte también, donde el potencial eólico es muy bueno y hace también parte de nuestra estrategia de diversificación.

Y claramente en el sur se ve mucho potencial en el futuro con la minería en particular, así que hace sentido desarrollar proyectos solares en el sur.

En tanto, ¿el proyecto eólico al costado de Punta Lomitas también está vinculado al contrato con Quellaveco?

No, es distinto, aunque va a entrar a nuestro portafolio de venta. Lo interesante de este proyecto es que debería aprovechar sinergias operativas, justamente por estar al costado de Punta Lomitas.

¿Ahora tienen acercamientos o negociaciones con otras compañías también para futuros desarrollos de proyectos?

Sí, ahora el tema es que la energía renovable es competitiva, hace sentido de integrar energía renovable en las ofertas para los clientes. Cada vez que vamos a tener nuevos proyectos de minería, claramente los clientes quieren tener energía verde porque es sostenible y competitivo en precios.

El Mehdi Ben Malla, CEO de Engie en Perú.

En el futuro, ¿proyectos híbridos podrían hacer sentido para ustedes?

Sí, puede hacer sentido. Depende obviamente de la cualidad del recurso, porque no siempre que cuando hay viento hay sol, no siempre que cuando hay sol hay viento, obviamente. Pero sí es un hecho que cuando hay una conexión a la red o subestación eléctrica, hace sentido tratar de maximizar esa presencia y, digamos, combinar las fuentes de energía.

Lo que es importante para que haya complementariedad entre la energía no necesariamente es que sean producidas en el mismo punto de la red. Lo importante es que haya un buen sistema de línea de transmisión sin congestión. Es uno de los motivos también para los cuales nosotros hemos entrado.

De otro lado, ¿evalúan el desarrollo de hidrógeno verde?

Sí. Como grupo, hidrógeno verde es algo que tenemos como objetivo de desarrollar. Ahora, con el hidrógeno verde, lo importante es poder garantizar un suministro verde al mejor precio para justamente poder producir ese hidrógeno verde. Entonces nuestra estrategia acá en el Perú es de trabajar realmente a tener el mejor suministro de energía, el más competitivo.

La transición energética va a necesitar de varias fuentes de energía, gas natural, gas verde, hidrógeno verde, energía solar, eólica, línea de transmisión, hidroeléctricas. Una no tiene que ir en contra de otra. Una matriz energética resiliente justamente debe tener esa complementariedad, esa diversificación de fuentes de energía.

Como reserva de energía, también apostaron por un sistema de baterías, ¿van a replicar esa iniciativa?

Con la operación de la batería sí estamos muy felices, desde un punto de vista tecnológico y de fiabilidad operativa. Se encuentra instalada en el sur de Lima, en Chilca, al costado de nuestra central térmica. Tenemos la capacidad de extender por algunos megawatts esa batería. Es algo que estamos analizando porque tenemos espacio para extender esa capacidad de batería, para dar servicios al sistema.

Es una batería que nos permite dar control de frecuencia al sistema, ayuda a mantener el nivel de frecuencia estable. Es una obligación regulatoria que tenemos como generador. Y en el futuro, vamos a tener también necesidad de tener más de esas baterías para servicios complementarios, como almacenar energía y al momento que hay exceso de energía en la red, poder inyectar de nuevo.

El ingreso de Engie al negocio de transmisión eléctrica

A fines del año pasado, Engie ganó una licitación para tres proyectos de transmisión eléctrica, ¿cómo van esas iniciativas?

Estamos muy avanzados en la contratación de obras con varias empresas, muy avanzados, casi al 100%. Estamos también en la fase de obtención de servidumbres de terrenos, de obtención de permisos de concesión, de permisos ambientales. El contrato de concesión ya lo hemos firmado en marzo, para ser precisos.

Son proyectos muy estratégicos, van a beneficiar a más de 700,000 personas en tres regiones (Áncash, Junín y Ucayali). Va a ser un gran aporte al sistema eléctrico.

¿Buscan desarrollar más proyectos?

Tiene sus retos, obviamente, pero lo vemos de manera extremadamente optimista y esperamos tener más de estos proyectos. Lo importante es que haya todos los mecanismos que permitan la mayor competencia en la participación de esas licitaciones.

¿Cuándo iniciarán las obras de los proyectos adjudicados?

Cada uno de estos tres proyectos tiene un programa un poquito diferente, pero estamos hablando de una etapa de permiso ambiental y obtención de servidumbre de casi 18 a 24 meses. Y luego entra la parte de construcción, para inicios del próximo año o del año siguiente. En líneas de transmisión se habla de un ciclo de tiempo bastante largo, lo que es normal para esa actividad.

Lo importante es que no haya retraso en el plan del sistema de líneas de transmisión. En otros países, vemos que, si no hay desarrollo de líneas de transmisión y de subestaciones a tiempo, pasa ese fenómeno de congestión. Lo estamos viendo en Chile, en Brasil también, por toda la energía renovable que está producida en el norte. A la fecha en Perú aún no tenemos ese problema.

¿Es un negocio en el cual pueden seguir creciendo?

Es una línea de negocio a nivel global, el grupo decide invertir y seguir acompañando el crecimiento de necesidad en algunos países. El Perú entra dentro de esos países. Hemos ganado la licitación. Lo importante es que haya los buenos mecanismos regulatorios para permitir la mayor competencia. Entonces, sí, y si todas las condiciones se encuentran reunidas, participaremos en algunas de las próximas licitaciones porque hace parte de la estrategia de la empresa de combinar generación y transmisión.

Resultados y perspectiva de Engie Perú en 2025

En el primer trimestre de 2025, la utilidad neta creció 7%, pero con menor producción y ebitda, ¿qué factores lo explican?

Tenemos una alta disponibilidad de nuestros activos, en particular renovables eólicas en la primera parte del año. Han generado de una mejor manera que el año pasado. El 2025 la hidrología ha sido bastante fuerte, lo que hace que la necesidad de generación con central a gas natural ha sido un poquito más baja. Nuestros buenos resultados también están en relación al nivel de generación renovable con Punta Lomitas que estaba completamente en operación y también la central Duna y Huambos que hemos adquirido en la mitad del año pasado y que entraron totalmente en nuestro portafolio.

El ebitda tuvo pequeños ajustes esencialmente en relación con la actividad comercial, pero que son realmente cambios en el nivel de contratación que tenemos, que son una evolución bien limitada.

Ahora, ¿cómo visualizan los siguientes meses de 2025?

Hemos logrado poner la empresa en una situación de equilibrio económico bastante buena, con un nivel de producción de generación bastante elevado, un nivel de contratación también adecuado de nuestro portafolio, y también siempre nosotros tratamos de mejorar nuestra eficiencia operativa para justamente mantener la mejor generación de valor al nivel de la empresa.

Entonces, esperamos mantener este buen desempeño que se observó en los últimos trimestres. También se puede destacar que el año pasado hemos tenido un pago de dividendo bastante alto y para los próximos años nuestra expectativa es que los dividendos se puedan mantener por encima del promedio de los últimos años.

¿La demanda también viene bien, muy en línea con la economía?

Sí, el crecimiento de la demanda siempre bastante en correlación con el desempeño de la economía. Hemos visto un aumento del consumo de energía alrededor del 3%. Lo que siempre se necesita es invertir más en generación y es justamente lo que nosotros estamos haciendo de manera consistente y regular.

¿Evalúan nuevas compras en Perú?

Siempre estamos evaluando oportunidades de crecimiento cuando se presentan. Hay que tomar en cuenta también las sinergias operativas que podemos tener, la manera en que se encaja en nuestro portafolio de venta de energía, la complementariedad y lo que los activos pueden traer a nuestro portafolio. Se evalúa, sin embargo, nuestro crecimiento lo hacemos de manera general y de la manera más importante, por crecimiento orgánico, pero de manera oportunista caso por caso se puede evaluar.

Regulación del sector energía

El Ministerio de Energía y Minas anunció recientemente la modernización de la normativa del sector energía, ¿cómo lo ven ustedes?

La regulación siempre en Perú ha sido, digamos, muy buena en el sentido que ha permitido tener competencia, desarrollar proyectos de generación de varios tipos, hidroeléctrica, gas natural, renovable, pero sí se necesita alguna modernización de nuestro sector. Un tema importante es el desarrollo de un mercado de servicios complementarios con más renovables que van a entrar en el sistema.

Se necesita garantizar la confiabilidad del sistema, con suficientes medios de producción de electricidad. O sea, mantener las térmicas en operación, permitir el desarrollo de baterías, donde tengan económicamente sentido. Por eso se necesita actualizar y permitir que haya ese desarrollo de un mercado de servicios complementarios.

Además, hay que dejar la competencia la más abierta posible para que todos los medios de producción puedan competir. Es un punto importante que se tiene que pensar y respetar en esta modernización del sector.

En tanto, sobre la definición del factor de referencia de contratación para el transporte de gas natural para térmicas, ¿cuál es la expectativa?

Lo importante con el factor de referencia de contratación, o sea, la cantidad de transporte firme que un central termoeléctrica tiene que contratar (respecto a su capacidad total), es que tiene que reflejar de la mejor manera el uso esperado del gas en los próximos años. Lo que se ve venir, es más renovable entrando en el sistema.

Eso no significa que las centrales térmicas no son importantes y que no van a ser usadas. Solamente que van a ser usadas de una manera un poco distinta. Van a ciclar más, o sea, van a entrar y salir de operación con mayor frecuencia. Así que es fundamental que se mantenga en el sistema las centrales térmicas para justamente dar ese respaldo a la renovable.

Van a tener un consumo de gas menor porque va a haber más energía renovable que va a entrar en el sistema. Ahora, lo que no puede pasar es subir los costos fijos de manera desproporcional, eso pone en peligro, digamos, el equilibrio económico de esa central.

¿El factor que se tenía era más o menos el 66%?

Sí, era en este nivel, entonces el proceso de revisión. Ahora, Osinergmin está a punto de emitir los nuevos valores finales. Así que esperamos que los valores debieran estar cerca de este nivel que has mencionado.