La industria cervecera aportó S/ 5,262 millones en impuestos durante 2025, y es la rama que más contribuye al fisco, al punto que alcanzó el 23% de la recaudación total, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Sin embargo, advierten sobre un “punto muerto” en el sistema tributario que frena las inversiones y la producción.

Dante Carhuavilca, gerente del Instituto de Estudios Económicos de la SNI, señaló que solo en Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), las cerveceras aportan el 56% de entre todas las actividades económicas , y en los últimos 11 años, generaron S/ 31,267 millones, dinero suficiente “como para financiar la Línea 2 y 3 del Metro de Lima”.

Recaudación crece más que la producción cervecera

No obstante, Carhuavilca alertó que la producción cervecera se ha estancado en aproximadamente 1,400 millones de litros al año, mientras que el aporte en ISC se disparó de S/ 2,200 millones a S/ 3,584 millones. “La recaudación crece más que la producción cervecera”, añadió.

A criterio de Antonio Castillo, director institucional de la SNI, el esquema tributario peruano se encuentra desalineado frente a otros países de la región, debido a que el ISC aplicado a la cerveza sería más elevado pese a tratarse de una bebida con menor graduación alcohólica en comparación con otras categorías.

“El impuesto selectivo normalmente está amarrado al nivel de grado alcohólico. Y acá tenemos un grado alcohólico menor y el selectivo sigue siendo mucho más alto”, mencionó a Gestión.

El ISC y el IGV representan cerca del 30% del precio final de una cerveza, según representantes de la industria. Foto: Getty Images / referencial

Castillo reiteró que los mayores incrementos del ISC no generan más recaudación, sino una desaceleración de la producción. “Si siguen elevando el impuesto selectivo, la producción va a comenzar a decrecer. Ya se está observando eso. Hemos llegado al punto muerto donde se afecta el sector, empleos”, acotó.

¿Reformulación del ISC?

En esa línea, desde la SNI proponen que se modifique la fórmula del ISC para que el impuesto se gradúe conforme al nivel de alcohol en una bebida. Según Castillo, no se quiere generar distorsiones entre categorías, y lo que apuntan es “a mantener la competitividad y estimular el crecimiento de la producción”. A la fecha, el ISC para la cerveza es de S/ 2,51 por litro.

¿Afectará al precio final del consumidor? Castillo aclaró que se apunta a mantener la “racionalidad económica y el consumo”, pero al mantenerse el ISC, “se está generando caída en la producción”. Si a ello se suma el incremento de la inflación, considera que “la cerveza va a ser un producto más sensible al bolsillo”.

El representante de la SNI indicó que el ISC y el IGV abarcan cerca del 30% del precio final de una cerveza, lo cual “es bastante alto” . Este escenario estaría desincentivando la ampliación de inversiones dentro del sector. “Las empresas más grandes del sector tenían previsto incluso incrementar la fase de inversiones y no lo han venido haciendo”.

Raúl Castro, gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, coincidió en que el macro tributario ha elevado la presión sobre el sector, al punto que “la producción de cerveza ha ido más o menos en una meseta”, mientras que los tributos “se dispararon”.

Explicó que las bebidas con mayor graduación alcohólica podrían asumir una mayor carga impositiva, mientras que la cerveza —con fuerte producción nacional— debería mantener condiciones más estables y previsibles.

Castro aseguró que el sector cervecero no quiere dejar de pagar impuestos, pero sí exige un sistema tributario “más justo y predictivo” para promover inversiones y el crecimiento de toda la cadena vinculada a la producción y comercialización de la bebida.

El sector cervecero aportó más de S/ 5,262 millones en impuestos durante 2025, de acuerdo con la SNI. Foto: difusión

El impacto de la cerveza en la economía y potencial

Carhuavilca resaltó que la industria cervecera abarca 0.7% del PBI nacional y genera más de 3,700 empleos directos y más de 20,000 indirectos.

En total son 321 empresas que se dedican a la producción de cerveza, de las cuales el 95% son microempresas; 3.7%, pequeñas y 1.3%, grandes. Poco más del 90% de la producción cervecera lo tiene Backus, seguido de Heineken y las cervecerías artesanales.

Gissela La Cruz, gerente general de la Asociación de Bodegueros, recordó que la cerveza involucra a más de 350,000 bodegas y representa un 30% de sus ingresos. Para ella, incluso se debe “erradicar el ISC porque les pone brechas” a los negocios.

La SNI reveló que los peruanos consumimos 42 litros de cerveza al año, en promedio, cifra muy por debajo de Colombia (50 litros), Brasil (70 litros) y México (83 litros).

Rodrigo Gallegos, presidente del Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI, señaló que el 90% de la cerveza que se consume en el Perú se registra los viernes y sábados, y el ratio puede elevarse si se apuesta por la promoción de esta bebida sin alcohol.

Al respecto, Castro señaló que la cerveza sin alcohol está creciendo “a doble dígito” ante las nuevas preferencias de los consumidores. Propone impulsar esta categoría permitiendo su venta en eventos deportivos, como en un partido de fútbol.