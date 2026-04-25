La app de TaDa permite pedir bebidas, snacks y licores con entrega a domicilio, en una apuesta por atender consumos inmediatos y ocasiones sociales. Foto: Backus
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Karen Guardia Quispe
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El ecommerce se viene consolidando como un pilar para diversas industrias. Actualmente, representa el 4.4% del consumo total de productos de consumo masivo, según un análisis de NielsenIQ (NIQ). Además, durante los primeros nueve meses de 2025, el canal digital registró un crecimiento de 11.7% frente al mismo periodo del año anterior. En este contexto de expansión a doble dígito, TaDa, la plataforma digital de delivery de bebidas de Backus, también mantiene ese ritmo de crecimiento. ¿Qué planes se ha trazado para este año?

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