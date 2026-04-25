“TaDa viene creciendo bastante bien. Es un negocio con capacidad de atraer y retener consumidores, y cada vez estamos llegando a más hogares”, comentó Javier Lastarria, Head of Ecommerce & Growth de TaDa Perú. Sin precisar cifras, indicó que el inicio del año ha sido favorable para la aplicación. “Hemos tenido un muy buen primer trimestre”, arguyó a Gestión.

Parte de este desempeño se apoya en campañas específicas para sostener la actividad en la aplicación. “Acciones como ReconquisTaDa (desarrollada en febrero) nos permiten mantener dinamismo y relevancia, generando un efecto que mantiene al usuario activo”, dijo.

De cara a lo que resta del año, la compañía apunta a consolidar ese crecimiento con foco en la experiencia del usuario . “Estamos trabajando en personalización, eficiencia operativa y en seguir desarrollando iniciativas que nos acerquen al consumidor”, señaló. A ello se suma el impacto de eventos coyunturales como el fútbol. “Es una palanca importante para el negocio. Son ocasiones donde vemos incrementos en ventas, porque las personas se reúnen y el servicio se vuelve más relevante”, agregó.

Si bien evitó proyectar una cifra concreta, el ejecutivo reconoció que la expectativa es mantener un crecimiento, en línea con el mercado. Como referencia, resaltó que el ecommerce en general creció alrededor de 18% en la primera mitad del año pasado. Sin embargo, adelantó que la meta interna es más ambiciosa. “ Estamos esperando cerrar (en 2026) por encima de lo que crece la industria ”, subrayó.

Javier Lastarria, Head of Ecommerce & Growth de TaDa Perú. Foto: Backus

¿Cómo es el consumidor de TaDa?

Sobre el consumidor, Lastarria expresó que, si bien no difiere sustancialmente del de otros canales, sí es más exigente y está expuesto a múltiples estímulos. “Busca propuestas relevantes, sobre todo en fechas clave donde hay mucha comunicación. Ahí es clave ser oportunos y cercanos”, indicó.

Con un portafolio que incluye no solo cervezas, sino también snacks y bebidas listas para tomar, TaDa busca cubrir necesidades inmediatas de consumo. “Apuntamos a estar presentes en ese momento en que el usuario tiene una reunión o una ocasión y no quiere interrumpirla para salir a comprar”, aseveró.

El ejecutivo añadió que la estrategia también pasa por vincular cada producto a momentos específicos. “Cada marca cumple un rol según la ocasión: un almuerzo, un partido o una reunión entre amigos. Buscamos acompañar esas dinámicas con la comunicación adecuada”, explicó. En esa línea, destacó la expansión del portafolio hacia categorías como los r eady to drink , donde “ se observa una mayor tracción, especialmente entre consumidores más jóvenes ”.

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El voceo de TaDa añadió que este comportamiento refleja cambios en las preferencias. “Hay un interés creciente por probar cosas nuevas, como bebidas saborizadas o listas para tomar”, indicó. En particular, mencionó el desempeño de productos como Mike’s y Flying Fish, que vienen ganando espacio dentro de la app.

“Vemos un crecimiento importante en ese tipo de bebidas. El consumidor está explorando más y ahí el segmento joven tiene un peso relevante”, sostuvo. Según explicó, la compañía trabaja con distintos perfiles de usuario, apoyándose en la data para ajustar su oferta. “Tenemos una propuesta de valor que busca responder a cada segmento, en función de sus gustos y ocasiones de consumo”, esbozó.

En cuanto a las ocasiones de consumo más importantes, eventos como el Mundial aparecen como un impulso para la demanda. “Aunque Perú no participe, la gente igual se reúne para ver los partidos. Son momentos en los que aumenta el consumo y donde el canal digital gana relevancia”, comentó. En ese contexto, la empresa prepara campañas específicas para esas fechas, con foco en conveniencia y tiempos de entrega.

A nivel geográfico, la operación de TaDa se concentra en Lima, donde alcanza cerca del 98% de cobertura, aunque ya tiene presencia en ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura . “Son mercados que vienen creciendo y donde hemos podido adaptar la propuesta a los hábitos locales”, acotó. Sobre una eventual expansión, indicó que está en evaluación, pero sin anuncios en el corto plazo.

Lastarria también subrayó que el reto no es solo diversificar el portafolio, sino lograr que estas estrategias se traduzcan en resultados. “Lo que buscamos es que la personalización y la segmentación se conviertan en mayor conversión. Cuando el mensaje es relevante para el usuario, la respuesta es claramente mejor”, indicó.

Como ejemplo, el ejecutivo mencionó la campaña ReconquisTaDa, enfocada en reactivar usuarios inactivos. “Identificamos una base de cerca de 20,000 usuarios que habían dejado de comprar y desarrollamos una campaña específica para volver a contactarlos. Fue una apuesta por ser relevantes en una fecha puntual, como San Valentín, con un mensaje más personalizado”, contó. La iniciativa —basada en comunicaciones ajustadas al historial de consumo— alcanzó, según detalló, un ratio de conversión de 20.8%, por encima de campañas tradicionales.

A partir de esta experiencia, Lastarria subrayó que el principal aprendizaje pasa por la ejecución. “La data cobra valor cuando se convierte en acción. No basta con identificar patrones; el diferencial está en cómo se traduce esa información en experiencias relevantes”, afirmó. En ese sentido, destacó que la personalización no se limita a lo digital. “También puede ser creativa y tangible. Integrar canales como el envío de cartas físicas nos permitió salir de la saturación digital y generar mayor conexión”, añadió.

Hacia adelante, la compañía busca profundizar ese enfoque con mayor uso de analítica. “Apuntamos a modelos más predictivos, que nos permitan anticipar cuándo un usuario está en riesgo de abandono y actuar a tiempo”, sostuvo. Asimismo, evalúan ampliar los puntos de contacto. “Hay espacio para integrar nuevos formatos y canales que generen experiencias más relevantes y fortalezcan el vínculo con el usuario”, agregó.

En términos de negocio, el objetivo es consolidar este tipo de iniciativas como un motor de crecimiento. “Buscamos aumentar la reactivación de usuarios, mejorar la frecuencia de compra y elevar el valor del cliente en el tiempo”, explicó. En paralelo, seguirán midiendo indicadores como conversión y retorno, pero con mayor énfasis en métricas de relación. “No solo importa la transacción, sino también la recurrencia y el nivel de interacción”, precisó.

“El reto es pasar de campañas puntuales a un modelo continuo de gestión de usuarios, donde la data y la creatividad trabajen integradamente”, dijo.

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