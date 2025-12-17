Los principales dealds del 2025, considerando información pública reportada por las empresas y estimaciones de analistas. Fotocomposición G de Gestión.
Los principales dealds del 2025, considerando información pública reportada por las empresas y estimaciones de analistas. Fotocomposición G de Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Aunque con un menor número de operaciones, el 2025 destacó por los mejores montos movilizados en el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en Perú, además de algunas particularidades. El Grupo Romero vuelve a marcar la pauta con más de cuatro transacciones anunciadas; las empresas centroamericanas mostraron mayor actividad en el mercado local; y el interés de China y otras compañías asiáticas creció respecto a años previos, coinciden los analistas consultados para este artículo.

TE PUEDE INTERESAR

Saint-Gobain acelera adquisiciones y alista tres nuevas compras en Perú: ¿de qué sectores?
OCIM, el gigante metalúrgico, apuesta en Perú con plan para nuevas adquisiciones de oro
Sector de fusiones y adquisiciones en máximos desde 2021: las megaoperaciones que lo impulsan
Fusiones y adquisiciones en Perú: así pesan los aranceles y el factor ESG en los acuerdos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.