UNO CORP y Grupo Romero, a través de GRIO (Grupo Romero Investment Office), anunciaron que las autoridades competentes han aprobado la alianza entre ambos holdings para la operación conjunta de Primax en Perú y Ecuador, en un acuerdo que implica la venta de parte de esas operaciones a UNO CORP. Según el comunicado oficial, este paso refuerza la presencia regional de ambas corporaciones. En Colombia, la transacción que concreta el acuerdo para las operaciones de Primax continua en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes.

Durante este período, Primax Colombia seguirá operando de manera independiente y con total normalidad, garantizando la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos.

“Cada paso que damos está guiado por nuestro compromiso de contribuir al desarrollo de los países donde operamos, invirtiendo responsablemente en innovación, en un portafolio de productos de la más alta calidad y en procesos alineados a los más altos estándares internacionales, así como en el talento humano que impulsa nuestra operación. Esta alianza reafirma nuestro propósito de mover y conectar a Latinoamérica”, señaló Federico Nasser Facussé, Presidente UNO CORP.

La compañía detrás de UNO Corp

Grupo Terra —conglomerado hondureño propietario de UNO Corp- es liderado por Fredy Nasser Selman, quien inició su trayectoria empresarial en el sector inmobiliario a los 22 años, hasta que en 1996 inauguró su primera estación de servicio UNO.

En más de tres décadas de operaciones, el grupo ha logrado diversificarse hacia nuevos negocios y geografías, con presencia en ocho países y cuatro divisiones: Terra Energía, Terra Petróleo, Terra Infraestructura —concesionaria de varios aeropuertos en Honduras— y Terra Inmobiliaria.

En 2013 adquirió Biomax, el cuarto operador más importante del mercado de combustibles en Colombia, con ventas cercanas a 20 millones de pesos al año. Además, de acuerdo con diversas fuentes, el Grupo Terra gestiona estaciones de servicio en toda Centroamérica bajo marcas como UNO, Texaco y Pacific Oil.

Asimismo, el Grupo Terra adquirió los activos de Shell en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En Perú, esos activos de Shell fueron comprados por el Grupo Romero, en el 2005, por US$ 41 millones.

En 2024, El Espectador de Honduras reportó que Fredy Nasser Selman ocupaba el segundo lugar entre las personas más ricas de su país, según el estudio “Élites, redes de poder y régimen político en Honduras”, elaborado por ERIC y Oxfam.