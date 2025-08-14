En el 2024, Primax reportó que son la segunda red privada de estaciones de servicio más grande de Hispanoamérica, con un crecimiento de 18 veces en 20 años. Fotocomposición: G de Gestión
En el 2024, Primax reportó que son la segunda red privada de estaciones de servicio más grande de Hispanoamérica, con un crecimiento de 18 veces en 20 años. Fotocomposición: G de Gestión
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

El conglomerado peruano Grupo Romero continúa reduciendo su participación en diversas industrias a nivel local. En los últimos años, vendió un buen porcentaje de participación de su empresa logística Ransa, la pesquera Centinela y Agrícola del Chira. Ahora, el holding confirma una alianza con UNO Corp para grupo Primax y la venta de sus acciones en Primax Colombia. Tal parece que empieza a enfocase en oportunidades fuera del país.

TE PUEDE INTERESAR

Grupo Romero sella alianza estratégica con UNO Corp para Primax en Perú y Ecuador y vende filial en Colombia
Exalmar concreta la compra de Pesquera Centinela de Grupo Romero
Grupo Romero y Grupo Gloria: el desafío de la nueva generación al mando
Indecopi aprueba venta de pesquera Centinela del Grupo Romero a Exalmar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.