Grupo Romero, a través de GRIO (Grupo Romero Investment Office), anunció que ha suscrito un acuerdo con la hondureña UNO CORP mediante el cual se establece una alianza estratégica para las operaciones de Primax en Perú y Ecuador, la cual será liderada por la UNO CORP, así como la venta de las operaciones de Primax en Colombia. Esta operación tiene como objetivo fortalecer las capacidades de ambas organizaciones, expandir su presencia regional y acelerar el crecimiento sostenible del negocio.

La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de acuerdos, por lo que el cierre definitivo y el cambio de control se concretarán una vez verificadas dichas condiciones. En el comunicado de prensa oficial, no se especifica los montos de dicho acuerdo.

J.P. Morgan y Deutsche Bank actuaron como asesores financieros de GRIO. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal líder de GRIO para la transacción. Santander actuó como asesor financiero de UNO CORP. Holland & Knight LLP actuó como asesor legal líder de UNO CORP para la transacción.

FOTO: GEC.

¿Quién es Uno Corp?

UNO Corp, también conocida como Gasolineras Uno, es una compañía hondureña líder en Centroamérica en la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. Opera más de 1,000 estaciones de servicio en ocho países de la región, incluyendo marcas como UNO, Shell y Biomax. En Colombia, lo hace bajo la marca Biomax, fruto de su expansión regional.

La empresa cuenta con una infraestructura sólida que abarca 12 terminales de almacenamiento, una extensa flota de transporte especializado, y tiendas de conveniencia como Pronto y Select.

Sus áreas de negocio incluyen aviación (combustibles para aeropuertos), retail, lubricantes, asfalto (bitumen), ventas industriales, transporte y marine. Esta diversificación refuerza su rol como proveedor integral de soluciones energéticas en Latinoamérica.