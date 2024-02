La australiana Global Oil & Gas Limited informó la recepción de compromisos para una colocación privada de US$887 millones (1,365 millones de dólares australianos antes de costos). Dicho financiamiento fue apoyado por una serie de nuevos y existentes inversores, proporcionándole a la compañía un flujo de caja para acelerar su plan de trabajo para el Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA o bloque) de la cuenca de Tumbes, en alta mar.

El referido bloque comprende más de 3,800 km2 de datos sísmicos 3D y más de 7,000 km de datos sísmicos 2D, además de dos áreas prospectivas que cubren 650 km2 de un total de 1,000 km2 de sísmica 3D, que actualmente están siendo reprocesadas. En tanto, la compañía compila un inventario de pistas, prospectos y recursos.

“La empresa sigue identificando una serie de objetivos muy alentadores en la zona de TEA”, especificó la empresa.

En enero, Global Oil & Gas Limited ejecutó actividades comprendidas en el acuerdo de evaluación técnica del área LXXXVI (cuenca de Tumbes), firmado con PeruPetro. Entre los resultados, reportó que la identificación e interpretación de datos históricos permitieron encontrar más de 20 indicios potenciales de hidrocarburos en dicha zona..

La mencionada colocación se realizará en un solo tramo y aún está sujeto a la aprobación de los accionistas para la participación de los consejeros.

Características del área geográfica

Tal como lo informó Gestión en la última actualización del reporte técnico del área LXXXVI, Global Oil & Gas Limited resaltó la compleja historia geológica de la cuenca, la cual está vinculada con la colisión de la placa del Pacífico y la placa Sudamericana, así como su subducción (deslizamiento del borde de una placa de la corteza terrestre por debajo del borde de otra).

Esta actividad geológica ha generado numerosas fracturas en la cuenca, dando lugar a una variedad de estilos de atrapamiento estructural.

Pese a la presencia de varios descubrimientos dentro y en los alrededores del área del contrato, hasta el momento solo se ha perforado el pozo Marina-1 para investigar un prospecto de exploración basado en datos sísmicos 3D, en 2020. Durante esta perforación, se encontraron algunas muestras de hidrocarburos en yacimientos poco profundos.

No obstante, los yacimientos esperados en la Formación Tumbes no estaban completamente desarrollados. El pozo no logró alcanzar la Formación Zorritos, que es el principal reservorio objetivo de la cuenca. Es importante destacar que la perforación del pozo Marina-1 ocurrió durante el inicio de la pandemia de la covid.

