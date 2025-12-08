A un año de adquirir Soquimic e ingresar al sector minero, Saint-Gobain afina nuevas compras y una reorganización que dará mayor autonomía al mercado peruano en 2026. Foto: Saint-Gobain
A un año de adquirir Soquimic e ingresar al sector minero, Saint-Gobain afina nuevas compras y una reorganización que dará mayor autonomía al mercado peruano en 2026. Foto: Saint-Gobain
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A cuatro semanas de cerrar el 2025, las empresas ya perfilan sus planes para el próximo año. La multinacional Saint-Gobain, que proyecta un crecimiento de dos dígitos para este ejercicio, comienza a trazar su ruta para el 2026 en el mercado local. Este año estuvo marcado por la adquisición de Soquimic, una movida necesaria para su ingreso al sector minero. Pero no será la única operación en el corto plazo ya que la compañía va por nuevas compras el próximo periodo. ¿Qué novedades alista la empresa para 2026?

TE PUEDE INTERESAR

Construcción sigue al alza pese a caída de obra pública: los factores
Acciona concluye la construcción de la planta solar Sunny I en Arequipa
PBI se aceleró en setiembre, impulsado por el sector construcción

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.