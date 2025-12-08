Nicolás Pesaque Roose, director general de Saint-Gobain Perú, mencionó a Gestión que el 2025 ha sido un “buen año” para la compañía. En esa línea, recordó que el objetivo corporativo era crecer dos puntos porcentuales por encima del PBI, meta que —según indicó— se cumplió ampliamente. “ Estamos creciendo como país en 25% en relación al 2024, que implica una facturación de US$ 125 millones ”, señaló. Este desempeño responde al impulso de líneas todavía jóvenes dentro de la operación local, añadió.

“Ese número tiene que ver con crecimientos grandes en categorías que son para nosotros nuevas o todavía jóvenes para nuestro mercado. En drywall o construcción ligera (a través de la marca Volcán) estamos creciendo alrededor de 22%. En químicos para la construcción, en cambio, una categoría relativamente nueva con Soquimic estamos avanzando 80%”, comentó.

El directivo también destacó el desempeño del negocio de canalización, que se convirtió en la categoría con mejor performance. “Esta unidad de negocio, con la marca PAM, ha crecido por encima del 100%. En detalle, va a ser alrededor del 110% este año, producto de los mayores proyectos de infraestructura de agua y desagüe ”, dijo. Además, las categorías más maduras, como abrasivos y morteros para la construcción (bajo la marca Z Aditivos), avanzaron en línea con el mercado, “performando un poquito mejor abrasivos”, aseveró.

Nicolás Pesaque, director general de Saint-Gobaon Perú, dijo que la empresa avanza con la modernización de sus plantas, la integración de Soquimic y la búsqueda de nuevas adquisiciones. Foto: GEC / Julio Reaño

Huachipa y Soquimic: los hitos del 2025

Saint-Gobain opera diversas plantas en el país. Tres de ellas —ubicadas en Trujillo, Puente Piedra (Lima) y Arequipa— están dedicadas a la fabricación de pegamentos para cerámicos, fraguas y morteros bajo la marca Weber. La planta de Huachipa concentra la producción de drywall, masillas y perfiles metálicos, mientras que la de Villa El Salvador se especializa en químicos para la construcción y aditivos para concreto. La sexta es la de Soquimic, ubicada en Lurín.

En materia de capex, una de las principales apuestas del año que está por concluir fue la modernización de la planta de Huachipa, proyecto orientado a reducir el consumo energético y aumentar la capacidad productiva. Al respecto, Pesaque indicó que dicha modernización demandó una inversión total de US$ 12 millones destinada al upgrade tecnológico . “En la fase 1 se renovó una parte del proceso productivo y, recientemente (fase 2), se intervino la etapa principal, vinculada a la terminación de las placas. Este bloque ya está operando desde julio y ha cumplido sus objetivos: el consumo de energía no renovable —principalmente gas— se redujo en 35%, lo que a su vez permitió disminuir en 25% las emisiones de CO2. La meta país es llegar a una reducción del 30% al 2030, por lo que el avance está en línea con lo previsto”, señaló.

Además, se optimizó el consumo de agua, el uso del yeso y la calidad final del producto. Con estas mejoras tecnológicas, la planta produce actualmente una placa con mayores prestaciones en performance, resistencia y calidad general. Otro objetivo de este actor global con esta modernización era incrementar la capacidad de producción. Con las fases 1 y 2, en concreto, la planta ha logrado un aumento del 30%.

Pesaque explicó que, con la fase 3 —que se estima podría ejecutarse en aproximadamente tres años— la capacidad total se elevaría al 50% .

Paralelamente a estas inversiones, la compañía francesa adquirió este año a Soquimic. Sobre la operación, Pesaque señaló que no puede revelar el monto de la compra debido a políticas internas, pero sí precisó que su integración a la multinacional se completó en junio. “Soquimic es una empresa con 10 años de experiencia y nos ha abierto las puertas para ofrecer un portafolio de alta performance en químicos para la construcción a mineras, sobre todo en aplicaciones para socavón”, expresó.

Recordó que, a inicios de año, la compañía ya había manifestado su interés por ingresar a este sector y añadió que esta compra se complementa con su marca Chryso —especialista en soluciones químicas para la construcción— adquirida hace un año y medio. “Todas las soluciones de Chryso, que incluso incluyen inteligencia artificial para el concreto y seguimiento en vivo satelital de los camiones, temperaturas y fluidez, es algo que estamos trayendo al mercado como parte del portafolio de Soquimic”, indicó.

La expectativa de la corporación global con Soquimic es facturar “100% más”, dado que es una empresa del mismo tamaño que Z Aditivos, otra marca de Saint-Gobain. “Es una compañía que nos duplica la facturación en químicos para la construcción”, expresó. Sobre el ingreso al sector minero, la cabeza de la firma global afirmó que ya están trabajando con varias operaciones. “ A través de Soquimic ya estamos presentes en ocho unidades mineras . Los comentarios de los clientes son buenos en cuanto a la performance de los productos y la calidad del servicio”, manifestó.

Con el impulso de nuevas categorías y su ingreso al sector minero, Saint-Gobain apuesta por adquisiciones locales, descentralización operativa y un crecimiento cercano al 9% para el 2026. Foto: Andina

Los planes para 2026

El director general explicó que en octubre pasado se lanzó el nuevo plan estratégico de la corporación global denominado Lead & Grow. “Lo que hace Lead & Grow es completar el cambio que le faltaba a Saint-Gobain para consolidar sus posiciones en los países. Hace diez años iniciamos un proceso de transformación que consistió en soltar las delegaciones que gestionaban partes de los continentes y dar mayor poder a los países. Ahora, ese empoderamiento es total”, expresó.

Para que se entienda mejor, señaló que la compañía está pasando de un esquema en el que cada región tenía una estructura propia a un modelo donde cada país tiene plena autonomía para gestionar sus operaciones. “Si bien los negocios no se van a fusionar a nivel de razón social, sí habrá esfuerzos comerciales para ofrecer el portafolio completo de Saint-Gobain en cada país y reportar los resultados de forma integrada”, sostuvo.

Si bien acotó que este nuevo modelo implica un cambio en la forma de operar, la empresa dejará de organizarse por canales de venta para enfocarse en segmentos de mercado, lo que permitirá ofrecer soluciones más específicas para cada tipo de cliente . “Ese es el cambio organizacional: gestionar distinto, tener KPIs diferentes y ofrecer soluciones específicas para segmentos como hospitales, colegios, oficinas, hoteles o centros comerciales, entre otros”, explicó.

En materia de crecimiento inorgánico, adelantó que la compañía mantiene activa su estrategia de adquisiciones para el 2026 . “Tenemos hoy tres empresas que estamos mirando (para su compra)”, señaló. Indicó que las tres pertenecen al rubro de químicos para la construcción y que esperan concretar las operaciones entre el primer y segundo trimestre del próximo año . El objetivo es sostener el crecimiento alcanzado este año en el sector de químicos para la construcción y replicar la lógica de la adquisición de Soquimic, que les permitió ingresar a nuevos segmentos de mercado como el minero.

¿A qué tipo de empresa apunta? “Son empresas de capital peruano, las tres que te comento, que se dedican sobre todo a atender a mineras y concreteros”, señaló. “Sí, vamos a seguir profundizando en este rubro, que es muy amplio y factura alto”, dijo.

La multinacional cerrará el 2025 con crecimientos de dos dígitos y prepara un año de adquisiciones, modernización productiva y expansión hacia regiones con fuerte actividad minera. Foto: Andina

Metas trazadas en 2026

Para el 2026, la compañía se ha propuesto dos objetivos centrales: consolidar una plataforma más moderna y de mayor capacidad para atender el negocio de químicos para la construcción, y avanzar en la descentralización de la producción de morteros. “Seguramente veremos plantas más pequeñas de morteros ubicadas fuera de Lima, y con químicos debería ocurrir algo similar”, comentó.

En detalle, a lo que se apunta a unificar las plantas de Soquimic (Lurín) y Z Aditivos (Villa El Salvador) . “Las marcas se mantienen, pero las plantas serán una sola”, precisó Sobre cómo se ejecutará esta unificación, señaló que la planta de Z Aditivos tiene espacio suficiente para ampliar su capacidad, lo que permitirá absorber la operación de Soquimic. “Hay espacio para almacenes, para laboratorio, entre otros. Para una planta entra dentro de la otra”, detalló.

Otro eje del plan para 2026 será la descentralización de los centros de distribución. Actualmente tienen ocho, pero solo dos en provincias. “Queremos avanzar hacia el norte, el sur, y desarrollar lo que llamamos el suroriente y el nororiente, para atender mejor la selva norte y el corredor que va de Cusco hacia Juliaca”, expresó. Esta expansión apunta directamente a zonas con fuerte actividad minera.

Con estos ejes, el crecimiento proyectado para 2026 se estima en un dígito, alrededor del 9%. En cuanto a participación de mercado, en las categorías donde compite Saint-Gobain —que no incluyen ladrillo, cemento ni fierro— el mercado total asciende a aproximadamente S/ 1,240 millones. “Hoy contamos con cerca del 36% de participación. Para el próximo año esperamos superar el 40%”, precisó.

En el segmento de químicos para la construcción, la compañía posee cerca del 15% del mercado y aspira a superar el 30%, meta que se logrará mediante adquisiciones y la ampliación del portafolio. En drywall, pegamentos, abrasivos y canalización, la empresa ya supera el 40% de participación.